L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per martedì 22 novembre 2022. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa, con un nuovo appuntamento che si preannuncia denso di colpi di scena.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende di Armando Incarnato, il quale deciderà di dare una svolta al suo percorso sentimentale.

Occhi puntati anche su Riccardo Guarnieri che verrà richiamato in studio dalla padrona di casa del talk show.

Armando Incarnato volta pagina: anticipazioni Uomini e donne 22 novembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne di oggi 22 novembre 2022 rivelano che Armando tornerà al centro dell'attenzione non per commentare le vicende degli altri protagonisti, bensì per parlare dell'evolversi del suo percorso sentimentale.

Il cavaliere, infatti, confesserà di aver voltato pagina e di aver conosciuto una nuova dama, che sta frequentando fuori dallo studio.

Il racconto di Armando non passerà inosservato e scatenerà subito delle accese critiche in studio, soprattutto da parte della dama Cristina, che si schiererà duramente contro il cavaliere partenopeo del trono over.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne di oggi 22 novembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Riccardo Guarnieri.

Maria De Filippi richiama Riccardo Guarnieri: anticipazioni Uomini e donne 22 novembre

Il cavaliere pugliese aveva perso le staffe dopo che la sua ex Ida Platano gli aveva puntato il dito contro durante l'ennesima lite in studio.

La dama siciliana si era schierata in difesa di Alessandro Vicinanza, portando Riccardo ad andare via dallo studio, furioso e amareggiato per il comportamento e le parole di Ida.

Ebbene, in questa nuova puntata del talk show, sarà Maria De Filippi a prendere in mano le redini della situazione. La conduttrice di Uomini e donne richiamerà Riccardo e lo inviterà a tornare in studio per un confronto chiarificatore.

Lavinia in crisi per Alessio: anticipazioni Uomini e donne oggi 22 novembre

Spazio anche alle vicende di Lavinia: le anticipazioni della nuova puntata di oggi 22 novembre rivelano che la tronista sarà in forte crisi.

Il motivo? Il suo corteggiatore Alessio non si è presentato in esterna, perché amareggiato dal comportamento che ha avuto con l'altro pretendente, Alessio Campoli.

Riuscirà Lavinia a riconquistare la fiducia di Alessio oppure si arriverà all'addio definitivo? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.