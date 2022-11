Agnese tornerà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7? È questa la domanda che continuano a porsi i numerosi fan e appassionati della soap opera campione di ascolti del primo pomeriggio di Rai 1.

La capofamiglia di casa Amato è assente ormai dallo scorso settembre, quando scelse di trasferirsi a Londra per stare al fianco di sua figlia Tina, alle prese con una gravidanza difficile.

Da quel momento in poi la donna non si è più vista e, in merito a quello che succederà in futuro, l'attore di Armando ha svelato che potrebbe tornare dopo questa prolungata assenza e spiazzare tutti.

Agnese ancora assente nel cast de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, l'assenza di Agnese Amato nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 non è passata affatto inosservata.

La donna aveva scelto di trasferirsi per un po' di tempo a Londra, così da poter assistere sua figlia Tina, alle prese con la sua prima gravidanza.

La giovane Amato, però, aveva confessato a sua mamma che le cose non stavano andando proprio nel verso giusto, dato che i medici le avevano consigliato il riposo assoluto per non compromettere la gravidanza.

A quel punto, Agnese non si è fatta problemi a lasciare tutto e tutti per trasferirsi a Londra dalla figlia e stare al suo fianco.

'Dovrebbe tornare', il retroscena sul futuro di Agnese ne Il Paradiso delle signore

Ebbene, da quel momento in poi, la donna non è più rientrata in città anche se ha continuato a sentire telefonicamente il suo amato Armando.

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di questa settima stagione? Agnese rimetterà piede in città oppure no?

A parlare in queste ore è stato Pietro Genuardi, l'attore che nella soap veste i panni di Armando Ferraris.

"Dovrebbe tornare e, a quel punto, lui si ritroverebbe nonno, un'esperienza che nella vita ancora mi manca", ha svelato l'attore rivelando così che Agnese potrebbe ricomparire nelle trame de Il Paradiso delle signore solo dopo la nascita del figlio di Tina.

Agnese potrebbe tornare ne Il Paradiso delle signore 7 con un look stravolto

Ma non è finita qui, perché l'interprete di Armando non ha nascosto che Agnese potrebbe tornare in scena con un look completamente stravolto.

"E chissà come tornerà la signora Amato, considerando che la Londra del 1964 è stata teatro di grandi rivoluzioni e fermenti", ha aggiunto ancora l'attore di Armando lasciando intendere che potrebbero essersi dei cambiamenti importanti per la donna.

"Magari se la ritroverà con un look stravolto e la minigonna!", ha chiosato Pietro Genuardi ormai diventato uno dei volti di punta della soap opera pomeridiana di Rai 1, seguita da una media di quasi due milioni di spettatori al giorno.