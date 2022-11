Federica Aversano rompe il silenzio su Matteo Ranieri dopo l'addio a Uomini e donne. A distanza di un po' di settimane dalla registrazione della puntata in cui ha annunciato di voler abbandonare il trono, la giovane ragazza casertana ha rilasciato la sua prima intervista al magazine del programma di Canale 5.

Una lunga chiacchierata dove Federica ha svelato i veri motivi del suo addio al programma dei sentimenti di Maria De Filippi ed è tornata a parlare anche di Matteo Ranieri, l'ex tronista della passata edizione, di cui fu una delle corteggiatrici.

Federica rompe il silenzio dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo due mesi di permanenza sul trono, Federica Aversano ha spiazzato tutti annunciando di voler abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi rinunciare alla fatidica scelta finale.

La ragazza è stata sincera nell'ammettere di non essere riuscita a trovare la persona giusta in grado di farle battere il cuore e spingerla a intraprendere una nuova storia d'amore lontani dai riflettori del talk show pomeridiano di Canale 5.

Una versione dei fatti che Federica ha confermato in una nuova intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

"Gradualmente l'energia è andata diminuendo: non ero serena nella mia vira privata e non riuscivo a concentrarmi su altro", ha svelato l'ormai ex tronista di Uomini e donne.

'Non ho trovato il colpo di fulmine', rivela Federica dopo l'addio a U&D

"In studio non ho trovato il colpo di fulmine che poteva distrarmi dalla mia situazione ed è arrivato il momento in cui ho realizzato che prendere il treno non mi riempiva di entusiasmo come prima", ha aggiunto Federica che in quel momento si è resa conto del fatto che lo studio tv del talk show Mediaset non era più il suo posto.

E così, alla fine, Federica ha preferito gettare la spugna piuttosto che portare avanti ancora per svariate settimane il suo percorso a Uomini e donne, in attesa di una scelta che forse non sarebbe mai arrivata.

La verità di Federica su Matteo Ranieri dopo il suo addio a U&D

Nel corso dell'intervista, Federica è tornata a parlare anche di Matteo Ranieri, l'ex tronista ligure di cui è stata corteggiatrice nella passata edizione.

"Matteo, bello come il sole. Lui mi aveva presa: mi distraeva dalle cose che non andavano nella mia vita privata", ha svelato Federica Aversano.

"Lui mi piaceva ed era tanto che non piaceva una persona in quel modo", ha aggiunto Federica che a quanto pare sembra non aver dimenticato l'ex tronista ligure che lo scorso anno non l'ha scelta.

Attualmente, però, entrambi sono single e i fan della trasmissione sperano in un possibile "ritorno di fiamma" tra i due ragazzi.