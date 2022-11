Mancano poche ore alla divulgazione delle anticipazioni di una nuova registrazione di Uomini e donne. Nel pomeriggio di sabato 12 novembre, infatti, il cast del dating-show si ritroverà agli Elios per aggiornare il pubblico su quello che è accaduto nell'ultima settimana. Tramite il suo profilo Instagram, Ida Platano ha anticipato che non parteciperà alle riprese odierne perché la sua mattinata è al lavoro: procede a gonfie vele, dunque, la storia d'amore con Alessandro Vicinanza.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Il blogger Lorenzo Pugnaloni l'aveva anticipato qualche ora fa: tra Ida e Alessandro procede tutto per il meglio e sono infondate le voci che li vorrebbero già in crisi a una settimana dalla scelta.

A conferma di questa indiscrezione che sta impazzando sui social network da ieri, 11 novembre, ci sono alcuni contenuti che Platano sta pubblicando su Instagram di recente.

Anche se non può mostrarsi in compagnia del fidanzato per rispetto del regolamento di Uomini e Donne, la parrucchiera sta lasciando intendere che è felice e che non ha alcuna intenzione di tornare nel cast del dating-show.

Chi pensava che l'ex dama non resistesse lontano dagli studi Elios per più di sette giorni, rimarrà spiazzato dalla notizia che sabato 12 novembre, lei non prenderà parte alla nuova registrazione del programma.

I gesti social della 'regina' di Uomini e Donne

Dando un'occhiata alle storie che Ida ha pubblicato su Instagram nella tarda mattinata di sabato 12/11, ci si rende subito conto che non è in viaggio verso Roma come è accaduto fino a una settimana fa, quando dalle prime ore della giornata si recava nella capitale per partecipare alle registrazioni di Uomini e Donne.

Nel giorno in cui sono previste le uniche riprese del dating-show di questa settimana, Platano ha fatto sapere di trovarsi nel suo salone di parrucchieri: un video che è apparso sul profilo personale della dama, ha confermato che si trova a Brescia e che passerà tutto il tempo con le mani tra i capelli delle sue clienti.

Ida e Alessandro, dunque, non prenderanno parte alla puntata che Maria De Filippi condurrà nel pomeriggio, né in qualità di ospiti per aggiornare il pubblico sulla loro relazione né come ex già in crisi.

Il retroscena sulla neo coppia di Uomini e Donne

Ricapitolando, sabato 12 novembre sarà registrata una nuova puntata di Uomini e Donne (l'unica per questa settimana) e Ida non sarà presente in studio. La dama del Trono Over ha scelto Alessandro solo una settimana fa e oggi, nella tarda mattinata, era sul suo posto di lavoro e non in viaggio verso Roma per prendere parte alle riprese previste per il pomeriggio.

Le anticipazioni che trapeleranno in serata, dunque, non riguarderanno la neo coppia di cui tutti stanno parlando da giorni.

Platano e Vicinanza si sono fidanzati da pochissimo ma sono già tanti i Gossip che stanno circolando sul loro futuro insieme e su quanto potrà durare la relazione.

Il blogger Pugnaloni ha usato Instragram per smentire le voci di crisi che stavano impazzando sui piccioncini nell'ultimo periodo e, a chi gli ha chiesto se i due sono ancora legati, il ragazzo ha risposto: "Sì, al 100%".

Se Ida e Alessandro non si fanno vedere in pubblico o sui social network, dunque, è soltanto per rispetto del regolamento del dating-show che li ha fatti conoscere e innamorare.

Fino a quando non sarà trasmessa in televisione la puntata in cui si sono scelti (questo dovrebbe avvenire attorno alla fine di novembre), entrambi non possono condividere con i follower foto e video della vita di coppia che hanno iniziato a vivere solo una settimana fa.