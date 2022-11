Lo scorso 4 novembre Ida ha abbandonato Uomini e Donne mano nella mano con Alessandro e oggi, giovedì 10, è al centro di contrastanti gossip sul suo privato. Se da un lato c'è chi pensa che la dama stia già vivendo una crisi con Vicinanza, dall'altro c'è chi fa riferimento al sorriso che la bresciana ha sfoggiato sui social network in queste ore, in cui si è detta "molto contenta". Ulteriori aggiornamenti sulla chiacchierata coppia, però, potrebbero arrivare sabato prossimo, quando è prevista una nuova registrazione del dating show.

Aggiornamenti sulla coppia di Uomini e Donne

Da quando è stata ufficializzata l'uscita di scena di Ida e Alessandro da Uomini e donne, è stato detto e scritto di tutto sul loro conto, anche che sarebbe già tutto finito.

Da qualche giorno sui social network circolano indiscrezioni e segnalazioni che metterebbero in dubbio la solidità della neo coppia. Vicinanza, infatti, dapprima è stato paparazzato con una ragazza mora che non era Platano e poi ha postato su Instagram la stessa canzone condivisa da Roberta pochi minuti prima.

Tutti questi "indizi" hanno portato alcuni spettatori del dating show a ipotizzare che la storia d'amore nata in studio lo scorso 4 novembre possa già essere giunta al capolinea, anche perché i diretti interessati non pubblicano né foto né video del loro privato.

Le confidenze della 'regina' di Uomini e Donne

Nel primo pomeriggio di giovedì 10 novembre, però, Ida è riapparsa su Instagram con alcuni video che sembrava avessero l'intento di scacciare le voci di crisi che serpeggiavano negli ultimi giorni.

Rivolgendosi ai suoi follower ha detto: "Ciao belli miei, come state? So che vi piace quando vi chiamo così e, anche se a qualcuno non piace, chi se ne frega".

Col sorriso stampato sulle labbra, la dama del Trono Over ha aggiunto: "Io sono tanto tanto tanto contenta. Anche se il tempo è grigio, noi abbiamo il sole dentro".

Parole positive quelle che ha pronunciato la parrucchiera a quasi una settimana di distanza dal fidanzamento con Alessandro, col quale sembra procedere tutto a gonfie vele, ma lontano dai riflettori.

Per regolamento, infatti, la neo coppia non può postare immagini in cui appaiono insieme, finché non andrà in onda in tv la puntata dedicata alla loro scelta.

Attesa per le prossime anticipazioni di Uomini e Donne

La felicità che ha mostrato Ida nei video pubblicato su Instagram sembra allontanare definitivamente le voci di crisi che sono circolate di recente sul suo giovane rapporto con Alessandro.

I due si sono scelti negli studi di Uomini e Donne lo scorso 4 novembre e al termine delle riprese hanno cenato in un ristorante di lusso della Capitale.

Nei giorni successivi, però, Platano è rientrata a Brescia per lavorare e lo stesso ha fatto Vicinanza, che è tornato a Salerno.

Sabato prossimo, però, è prevista una nuova registrazione del dating show e potrebbero eeserci aggiornamenti anche sulla coppia che ha lasciato il Trono Over solo sette giorni prima.

Non è escluso, infatti, che Ida e Alessandro tornino agli Elios come ospiti per raccontare come procedono le cose tra loro lontano dalle telecamere.

La redazione potrebbe non lasciarsi sfuggire l'occasione di chiedere alla parrucchiera un commento sul recente riavvicinamento tra Riccardo e Roberta. Gli spoiler dell'ultima puntata, infatti, informano che Guarnieri ha invitato a cena la ex Di Padua per ricominciare, il tutto dopo aver passato la notte in compagnia di Gloria Nicoletti.