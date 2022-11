La storia d'amore fra Ida e Alessandro procede a gonfie vele. Nella serata di sabato 26 novembre, Platano ha preso un aereo e si è diretta a casa di Alessandro. Nella mattina del 27 novembre, la dama si è mostrata sorridente nelle sue storie Instagram e, accanto a lei, c'era il suo fidanzato, che ha salutato i follower della compagna. I due innamorati, al momento, non vivono ancora insieme e stanno facendo i pendolari fra Brescia e Salerno.

Uomini e Donne: la storia d'amore fra Ida e Alessandro procede a gonfie vele

Nelle recenti puntate di Uomini e donne, Ida e Alessandro hanno lasciato lo studio [VIDEO] del dating show insieme e hanno preferito continuare la loro frequentazione, lontano dalle telecamere.

Rispetto alla messa in onda della puntata in cui Platano ha fatto la scelta, sono già passate alcune settimane e la coppia sembrerebbe essere felice. Dopo avere chiuso il negozio, nella serata di sabato 26 novembre, Ida ha preso un volo e si è diretta a trovare il suo fidanzato. Ida ha condiviso una storia Instagram con i suoi follower, mentre era a bordo di un aereo e, in quell'occasione, aveva inserito un cuoricino, lasciando intendere che sarebbe andata dal suo fidanzato.

Uomini e Donne: Alessandro e Ida felici la domenica mattina

Nella mattinata di domenica 27 novembre, Ida si è mostrata sorridente sul suo profilo Instagram e ha dato il buongiorno ai suoi fan. Nelle storie indossa un pigiama ed è in compagnia di Alessandro.

La coppia si è svegliata insieme e ha fatto colazione con un caffè. In base ai sorrisi e all'intesa fra gli ex protagonisti di Uomini e Donne, sembrerebbe che le cose, per gli ex protagonisti del parterre over del dating show stiano andando alla grande. I due innamorati si sono scambiati un bacio e hanno augurato una buona domenica ai follower.

Al momento, però, non è chiaro cosa abbiano intenzione di fare durante la giornata festiva, Ida e Alessandro e se si dirigeranno in Costiera Amalfitana o andranno in qualche altro luogo.

Uomini e Donne, prossime puntate: Ida e Alessandro tornano in studio

Nel frattempo, c'è grande attesa per rivedere sul piccolo schermo Ida e Alessandro.

Nelle recenti registrazioni, la coppia è tornata nello studio di Uomini e Donne, per raccontare come stava procedendo la loro frequentazione. In quell'occasione, i due innamorati avevano dichiarato che, una volta usciti dallo studio del dating show, avevano litigato per via di un messaggio che Riccardo aveva inviato a Platano. A giudicare dal filmato condiviso sui social, però, la coppia continua ad avere una grande intesa e le cose, per i due ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi stanno andando per il verso giusto.