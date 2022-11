Sarà Demir a trovare il corpo senza vita di Hünkar nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Nonostante tutte le vicissitudini accadute nella loro vita, Demir perderà per sempre il suo punto di riferimento. Quando la troverà, porterà subito il corpo a Villa Yaman, che verrà accolto da una Züleyha senza parole. Sarà tempo di cambiamenti e a Çukurova nulla sarà come prima.

La notizia che sconvolge Demir

Demir sarà molto preoccupato: la madre non si fa vedere in giro da un sacco di tempo e nessuno sa dirgli dove si trovi. È andato a cercarla al club, presso la loro società, anche a casa di Fekeli, ma niente, nessuno l'ha vista.

L'unica cosa che si sa è che l'autista l'ha accompagnata in centro per delle commissioni.

Non sarà preoccupato solo Demir, ma anche Fekeli, visto che è il suo promesso sposo: avrà i nervi a fior di pelle. Yilmaz, saputo della scomparsa di Hünkar, proporrà a Fekeli di andare a cercarla. I due, così, inizieranno le ricerce per boschi, mentre Demir rimarrà in villa, nel caso in cui qualcuno dovesse comunicargli qualche novità.

Hünkar se n'è andata via per sempre

Alla fine, però, sarà Demir a trovare il corpo senza vita della madre tra le rovine. Infatti un operaio del ranch gli riferirà di aver visto un fazzoletto di Hünkar proprio in quel luogo. Demir, insieme ai suoi uomini, si precipiterà subito lì e troverà la madre sdraiata per terra.

Per Demir il mondo si fermerà per attimo, fino a rendersi conto che sua madre non c'è più. Non crederà ai suoi occhi, inizierà a urlare disperatamente e crollerà proprio di fianco a lei. Si renderà conto che qualcuno l'ha uccisa. Lui, ovviamente, non potrà immaginare che Behice ha pugnalato Hünkar.

Il corpo di Hünkar arriva a Villa Yaman

Demir prenderà il corpo della madre, lo caricherà nel furgone e lo porterà a Villa Yaman. Züleyha e Saniye non riusciranno a capacitarsi che Hünkar se ne sia andata per sempre, sarà una doccia fredda per tutti.

Demir prenderà in braccio sua madre e l'adagerà nel letto della sua stanza. Si inginocchierà vicino a lei e con la voce rotta dal dolore le urlerà: "Dimmi che non sei morta, ti prego".

Purtroppo, però, Hünkar se n'è realmente andata via per sempre e a Çukurova nulla sarà più come prima.

La disperazione di Fekeli

La notizia farà cadere nella disperazione tutti. Oltre a Demir che ha perso il suo punto di riferimento, anche Züleyha sarà affranta per aver perso quella che ormai riteneva una seconda mamma, visto che tra loro, negli ultimi tempi, i rapporti si erano appianati.

Anche il dolore che proverà la nonnina, ovvero la madre di Hünkar, lascerà tutti senza fiato. Poi ci sarà Fekeli, colui che solo poche ore prima aveva chiesto a Hünkar di diventare sua moglie. Sarà Fikret a dargli la brutta notizia e il dolore che proverà sarà lancinante.