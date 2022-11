Nello studio di Uomini e donne, Ida Platano di nuovo in crisi per il suo ex Riccardo Guarnieri e scoppiano polemiche sia in trasmissione che sui social.

La dama siciliana ha messo alla prova il suo ex fidanzato storico, chiedendogli una prova d'amore, malgrado attualmente sia impegnata assieme al cavaliere Alessandro.

Una situazione che ha scatenato un vespaio di polemiche, tanto che i fan della trasmissione si sono detti stufi di questa "farsa" che vedrebbe protagonisti i due volti del trono over.

Ida provoca Riccardo a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento di inizio settimana con Uomini e donne si è aperto con una nuova polemica che ha visto protagonisti Ida e Riccardo.

La dama aveva chiesto al cavaliere di scriverle un bigliettino in cui, finalmente, si lasciava andare completamente confessando i suoi sentimenti.

Peccato, però, che Riccardo si sia tirato indietro e come se non bastasse questa provocazione di Ida verso il suo ex, ha messo in crisi anche il suo nuovo pretendente, Alessandro.

Ida di nuovo in crisi per Riccardo: tensione in studio a Uomini e donne

Sì, perché il cavaliere napoletano nel momento in cui è entrato in studio, ha chiesto a Ida di dirgli cosa sarebbe cambiato nel caso in cui Riccardo avesse ammesso di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

"Non ti so rispondere", ha sentenziato Ida anche piuttosto scocciata dalla domanda che era stata fatta da Alessandro.

Immediata la reazione di Tina Cipollari che, questa volta, si è lasciata andare a un durissimo sfogo nei confronti della dama siciliana.

Per l'opinionista di Uomini e donne, infatti, non è giusto che Ida tenga "fermo" Alessandro in studio, parcheggiato nel parterre del trono over e senza metterlo al corrente di quelli che sono attualmente i suoi reali sentimenti.

I fan di Uomini e donne polemici contro Ida e Riccardo

Insomma, il clima in studio è diventato particolarmente rovente e anche sui social sono stati tantissimi a puntare il dito contro la coppia Ida-Riccardo.

I fan social della trasmissione di Maria De Filippi hanno puntato il dito contro i due volti del trono over, accusandoli di aver stufato il pubblico e gli spettatori da casa.

"Ma perché Maria continua ad approvare questa farsa tra Ida e Riccardo?", ha scritto un fan sui social commentando la puntata odierna.

"Basta, sono solo due buffoni. Ma davvero c'è qualcuno che continua a credere a questa pagliacciata? Basta, mandateli a casa", ha scritto un altro utente sui social.

"Non se ne può più di Ida e Riccardo. Alla loro età non sanno prendere ancora una posizione, basta con questa pagliacciata", ha sbottato un altro spettatore contro la coppia di Uomini e donne over.