Nella casa del Grande Fratello Vip continua l’avventura dei vipponi, in vista della nuova puntata del reality prevista per il 14 novembre 2022. Nella casa più spiata d’Italia, Wilma Goich sembra aver legato particolarmente con Daniele Del Moro. Quest’ultimo tuttavia ha instaurato un rapporto anche con Nikita, la quale, secondo Wilma, lo sta provocando. La cantante infatti, non sopporterebbe l’atteggiamento di Nikita.

GFVip, Wilma furiosa con Nikita

Poche ore fa, la cantante ha confessato ai suoi amici della casa, di essere gelosa del rapporto tra Daniele e Nikita.

A tal proposito Wilma ha dichiarato: “Danile era seduto qui e Nikita è arrivata per sedersi vicino a lui e fargli i grattini in testa per provocarlo, con quel suo sguardo. Ma io sono un carroarmato e lei deve stare molto attenta, perchè io la schiaccio. Io vado da Daniele, lo guardo e gli dico che mi viene da vomitare”. Goich ha poi continuato dicendo che questa non è la prima volta che, quando una donna si avvicina a Daniele, Nikita arriva per provocarlo e suscitare la gelosia delle altre donne e ha continuato il suo sfogo dicendo: “Ogni volta che lui si interessa ad una, lei va e ci si butta sopra. Se lei pensa di pestarmi la coda, io la rovino e basta. Piuttosto andasse a rifarsi quel naso, che somiglia a Pippo Franco”.Wilma non è la prima donna ad accusare Nikita di essere una provocatrice, poichè anche Elenoire Ferruzzi aveva attaccato la ragazza più volte, dicendo di mettere i bastoni tra le ruote tra lei e Daniele.

Anticipazioni Grande Fratello puntata del 14 novembre

Lunedì 14 novembre tornerà una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il tema centrale della puntata sarà certamente la questione Covid, in quanto Alfonso si collegherà in diretta con i 4 concorrenti positivi: Patrizia, Attilio, Luca e Charlie Gnocchi. Secondo le anticipazioni trapelate online da FanPage, Alfonso farà poi il punto della questione con gli altri concorrenti rimasti in casa, i quali continuano ad essere costantemente monitorati.

Spazio poi ovviamente ai confronti, ed è previsto un acceso dibattito tra Guendalina Tavassi ed Antonella Fiordalisi. Wilma sarà poi probabilmente protagonista della puntata, con le sue sfuriate prima con Oriana e poi con Nikita.Spazio poi all'amore e alla nuova simpatia formata da Edoardo Tavassi, sempre più vicino alla nuova entrata Micol Incorvaia.

Non mancheranno poi le nuove nomination, ma senza nessun risultato del televoto, in quanto il televoto aperto nella puntata di giovedì 10 novembre è stato chiuso. Non resta dunque che attendere l’appuntamento di questa sera, su Canale 5, dopo il consueto appuntamento di Striscia la Notizia.