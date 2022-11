Continua a non convincere la scelta di Ida di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne insieme ad Alessandro. A distanza di qualche giorno dalla messa in onda dell'ultima puntata alla quale la dama ha partecipato, in rete si parla ancora della neo coppia e di quanto durerà lontano dai riflettori. Un parere che condividono in tanti, è anche quello che Platano si sia fidanzata per fare un dispetto all'ex Riccardo e alla "rivale" Roberta, tra i primi a non credere nel nuovo amore della "regina" del dating-show.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Ida non fa più parte del cast di Uomini e donne: dallo scorso 23 novembre, infatti, la parrucchiera non siede più nel parterre femminile del format che l'ha resa popolare e amata.

La bresciana si è fidanzata con Alessandro e con lui ha abbandonato il programma dopo quasi 5 anni di "supremazia" e centralità nelle dinamiche più interessanti.

D'ora in poi, dunque, Maria De Filippi dovrà fare a meno di Platano e dei suoi amori tormentati, soprattutto del tira e molla infinito con Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere è rimasto in trasmissione e di fatto ha preso il posto dell'ex compagna al centro dello studio, dove di recente ha raccontato di aver passato una notte di passione con Gloria pur pensando ancora a Roberta.

Il parere del pubblico di Uomini e Donne

L'uscita di scena di Ida, però, non convince i telespettatori, la maggior parte dei quali è certa che a breve rientrerà nel cast da single.

Quest'opinione l'ha espressa anche Roberta in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne: la dama ha fatto sapere che secondo lei la storia tra la "rivale" e Alessandro non durerà perché sarebbe nata soprattutto per fare un dispetto a lei e a Riccardo.

Anche Tina Cipollari si è detta scettica sul futuro della nuova coppia del Trono Over, profetizzando un imminente ritorno di entrambi nel programma per annunciare la rottura: "Ci rivediamo tra qualche settimana, vedrete".

Anche molti fan del dating-show hanno condiviso questo pensiero, ovvero che Ida non si assenterà per tanto tempo dalle registrazioni, e che quindi presto lascerà Vicinanza e tornerà a ricoprire il ruolo di "regina" della versione senior della trasmissione.

Felicità social per la dama di Uomini e Donne

"Sono finti come una moneta da 3 euro", "Che grande pagliacciata", "Volete scommettere che tempo un mese e ritorna a dire che non si trovano?", "Entrambi ridicoli e imbarazzanti", questi sono alcuni dei pareri che i fan di Uomini e Donne hanno espresso sulla neo coppia Ida-Alessandro.

Guardando la puntata durante la quale la dama e il cavaliere si sono fidanzati, alcuni spettatori hanno avuto il sospetto che fosse tutto già concordato.

"Solo io penso si siano messi d'accordo?", "Fino a ieri lei neanche lo calcolava", "Sembra tutto fatto apposta per far rosicare Roberta e Riccardo", "Lei era vestita da sera guarda caso, sapeva che le avrebbe chiesto di uscire", questi sono i commenti di chi dubita della spontaneità della scena che è stata mandata in onda su Canale 5 lo scorso 23 novembre.

La parrucchiera, intanto, si gode la sua storia d'amore e tramite i social network fa sapere di essere felicissima. In un video che ha postato su Instagram nei giorni scorsi, ad esempio, Platano ha mostrato la reazione che suo figlio Samuele ha avuto alla notizia che si era fidanzata con Alessandro.

"Sono felice perché hai trovato l'amore", ha detto il bambino mentre abbracciava l'ormai ex protagonista del Trono Over.

Non mancano, inoltre, le dediche a distanza tra i neo piccioncini: foto inedite, dolci parole e canzoni romantiche confermano che per ora tra i due procede tutto a gonfie vele.