Quella che andrà in onda domani, domenica 27 novembre, sarà una puntata di Amici all'insegna della tensione. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, infatti, fanno sapere che Maria De Filippi era arrabbiatissima e nessuno l'aveva mai vista così. La conduttrice ha strigliato tutti i ragazzi per la sporcizia che c'è in casetta e, d'accordo con professori e produzione, ha chiesto un provvedimento disciplinare per chi collabora meno o per nulla: a farne le spese sono stati Mattia, NDG e Gianmarco, tutti e tre in sfida immediata.

Aggiornamenti sul prossimo speciale di Amici

Giovedì scorso è stato registrato l'undicesimo speciale di Amici, quello che sarà trasmesso in tv domenica 27 novembre.

Le anticipazioni sulla puntata di domani riguardano soprattutto una nervosissima Maria De Filippi, stanca di dover rimproverare gli allievi per le mancate pulizie.

La presentatrice ha dedicato gran parte del tempo a disposizione a chiedere alla classe i nomi di chi si prodiga meno nelle faccende domestiche, ma nessuno ha avuto il coraggio di "denunciarsi" oppure di mettere in difficoltà gli altri.

Visto il silenzio dei ragazzi, è toccato alla padrona di casa e ai professori svelare l'elenco di coloro che non aiutano nel tenere pulita la casa: a subire un provvedimento disciplinare, sono stati i talenti inseriti nel gruppetto di chi non alza neanche un dito durante la settimana.

I verdetti sui tre talenti di Amici a rischio

Il provvedimento disciplinare pensato dalla produzione di Amici, consisteva nel mettere in sfida immediata i tre allievi meno collaborativi nelle faccende domestiche.

Ad indicare chi doveva finire a rischio eliminazione (i confronti con i talenti esterni sono stati giudicati dai professori di categoria), sono stati: Alessandra Celentano ha fatto il nome di Mattia Zenzola, Rudy Zerbi quello di NDG e Raimondo Todaro ha optato per Gianmarco.

I tre si sono scontrati con aspiranti alunni e le anticipazioni dell'undicesima puntata già fanno sapere se sono riusciti a batterli oppure no: il ballerino di latinoamericano ha vinto la sua sfida con due voti a favore su tre (Todaro si è astenuto perché deluso dal suo "pupillo"), il cantante del team Cuccarini ha fatto altrettanto convincendo due terzi della commissione interna.

Per quanto riguarda Gianmarco, il verdetto sulla sua sfida è stato "congelato" perché la maestra Celentano non se l'è sentita di votare e ha chiesto un po' di tempo per pensarci. Il titolare, dunque, è in bilico e la prossima settimana scoprirà se il suo futuro sarà ancora all'interno della scuola oppure no.

I giudici di canto e ballo ad Amici

Queste tre sfide immediate, però, non sono l'unico provvedimento disciplinare che Maria De Filippi ha voluto per l'intera classe: nonostante si siano piazzati ai primi posti nella gara cover del giorno, anche Aaron e Tommy Dali saranno puniti per non aiutare con le pulizie nella casetta.

Restando in tema gara, quella di canto dell'undicesimo speciale di Amici è stata giudicata da tre esperti: l'autrice Federica Camba, Cristiano Malgioglio e Irama.

Quest'ultimo era anche l'ospite musicale della puntata e ha interpretato in anteprima il suo nuovo singolo "Ali".

I ballerini, invece, si sono esibiti davanti a Nancy Berti, rappresentante del genere latinoamericano. A ricevere il voto più alto è stata la nuova arrivata Isobel, mentre Ludovica si è classifica ultima con 5. Mattia Zenzola ha un po' deluso la giurata, che gli ha detto che avrebbe potuto fare molto meglio nel passo a due "a distanza" con la professionista Francesca Tocca (i due erano ancora separati dal plexiglass).