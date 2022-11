Anche se ha lasciato Uomini e Donne in coppia con Alessandro, Ida Platano continua a essere al centro dei pensieri del pubblico e degli ex protagonisti del dating show. Intervistato su quello che è accaduto ultimamente nel Trono Over, Marcello Messina ha un po' criticato la dama, dicendo che in televisione non emergerebbe la sua vera personalità. Stoccate da parte dell'ex cavaliere ad Armando Incarnato, che secondo lui non starebbe veramente cercando l'amore.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Sono passati molti mesi da quando Marcello ha lasciato Uomini e donne, nonostante ciò viene ancora interpellato su quello che accade in studio.

Recentemente ha rilasciato un'intervista a Fralof incentrata su quello che ha fatto Ida nell'ultimo periodo.

Dopo essersi detto felice del fidanzamento di Platano con Alessandro Vicinanza, non ha potuto non sottolineare alcune cose che ha notato guardando il programma da casa: "Per come l'ho conosciuta io, penso che il meglio di sé lo dia fuori. Spero che questa storia possa durare, anche perché quando lei si innamora lo fa davvero".

Visto che ha frequentato la parrucchiera per alcuni mesi, Marcello è certo di sapere un bel po' di cose di lei e di come vive le relazione sia dentro che fuori gli studi Elios.

La riflessione sulla 'regina' di Uomini e Donne

Marcello ha ricordato di aver vissuto Ida sia davanti che dietro le telecamere e, riflettendoci a freddo, si è reso conto di aver visto due persone diverse: "La vera Ida è fuori dalla trasmissione, perché in studio non riesce a esprimere quello che vorrebbe dire e si fa prendere dalle emozioni, non è mai chiara".

Nonostante questa piccola critica, Messina ha un bellissimo ricordo di Platano, che a oggi descrive come una persona generosa e con carattere, ricca di qualità anche se non affini al suo modo di vivere una relazione.

Ha anche sottolineato che la dama del Trono Over è molto presente con il partner e che la sua vera personalità emerge lontano dai riflettori.

Commento sul 'collega' di parterre a Uomini e Donne

Marcello ha parlato anche di uno storico cavaliere del Trono Over col quale si è scontrato parecchie volte in passato.

Quando gli è stato chiesto cosa ne pensa di Armando Incarnato, ha detto: "In più di dieci anni non è possibile non trovare una persona con cui provare a vivere qualcosa.

Queste cose si fanno solo se lo si vuole veramente. Mi sembra lampante che nel suo caso non ci sia la volontà".

Secondo l'ex protagonista di Uomini e Donne, Armando non starebbe realmente cercando l'anima gemella partecipando al format di Maria De Filippi, anche perché sono molti anni che non intraprende una frequentazione seria con qualche dama del parterre.

Le uniche apparizioni di Armando nelle puntate delle ultime edizioni del dating show sono dovute ai commenti che fa sulle storie degli altri. L'uomo, infatti, interviene spesso per esprimere un parere sugli amori di Ida, sui ripensamenti di Riccardo, sulle conoscenze di Roberta, un po' come se fosse un opinionista aggiunto a Gianni, Tina e Tinì.

C'è da dire, però, che è sempre la presentatrice a dare la parola a Incarnato quando si tratta di tematiche importanti, quindi probabilmente il ruolo che ricopre va bene anche agli addetti ai lavori.