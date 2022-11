Continua a far discutere l'unica storia d'amore che è nata nella casa del Grande Fratello Vip fino a ora, ovvero quella tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi". Sonia Bruganelli è tra coloro che non credono tanto al sentimento di Antonella per Edoardo, soprattutto dopo aver visto il confronto tra la ragazza e l'ex Gianluca. Sul concorrente, invece, l'opinionista ha detto che non approva il suo essere "zerbino" all'interno della relazione.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Quello tra Antonella ed Donnamaria è sicuramente uno dei rapporti più chiacchierati della settima edizione del GF Vip.

Dopo che in casa è arrivato Gianluca, l'ex di Fiordelisi, in tanti hanno cominciato a dubitare della sincerità dei sentimenti della ragazza.

Tra gli scettici c'è anche Sonia Bruganelli, che non si è lasciata sfuggire la difficoltà con la quale l'influecer ha detto di non amare più Benincasa.

"Quello del fidanzato che le ha fatto la sorpresa è stato un momento particolare. Molti hanno apprezzato il fatto che lei non si sia difesa. Io l’ho interpretata in un altro modo. La verità non la sapremo mai perché lei non la dirà mai. Però sono dell’idea che si sia veramente resa conto che quello che diceva il suo compagno fosse vero, cioè che lui le ha fatto tana. Se lei fosse stata coinvolta da Edoardo non avrebbe avuto quella reazione", ha fatto sapere l'opinionista.

La stoccata all'influencer del GF Vip

Sonia non apprezza Antonella e non lo nasconde, anche perché è certa del fatto che lei si muova esclusivamente per compiacere il pubblico, anche nella relazione che ha intrapreso tra le mura di Cinecittà.

"Antonella fa delle figure terribili. È divertente averla al GF Vip ma non riesce a prescindere dal ruolo che ha deciso di avere nella Casa", ha aggiunto Sonia sempre su Fiordelisi.

Se all'inizio della settima edizione è stata la preferita del pubblico per la schiettezza che ha mostrato in varie situazioni, è col passare delle settimane che la 24enne ha perso consensi.

Da un po' di tempo a questa parte, infatti, a primeggiare nei televoti è Nikita Pelizon, che da qualche giorno è insidiata dalla nuova arrivata Oriana Marzoli.

Antonella ha perso punti nonostante la storia d'amore che sta vivendo e a incidere in negativo potrebbero essere anche le parole poco carine che i suoi ex stanno dicendo su di lei e sul padre Stefano.

Sia Gianluca Benincasa che Francesco Chiofalo (entrambi ex di Antonella) sostengono che la ragazza sia plagiata dal papà, pronto a suggerirle tutte le mosse giuste da adottare pur di avere successo.

Il commento su Donnamaria al GF Vip

Bruganelli ne ha avute anche per Edoardo Donnamaria, protagonista insieme ad Antonella di un amore tormentato e "ostacolato" dagli ex di entrambi.

"Se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme. Io andavo da mio figlio e gli dicevo 'adesso tu torni a Casa e ci facciamo altri ventiquattro anni di mutazione'.

Proprio sul rapporto con le donne… un briciolo di dignità", ha detto Sonia Bruganelli.

L'opinionista del GF Vip non sta comprendendo il percorso di Donnamaria tra le mura di Cinecittà, ovvero se sta giocando oppure se il suo carattere è davvero quello che appare in tv.

Fatto sta che l'opinionista non apprezza l'essere "zerbino" di Edoardo e lo dice apertamente.

Giovedì 10 novembre andrà in onda la sedicesima diretta del reality Mediaset e i "donnalisi" saranno ancora al centro dell'attenzione per quello che è successo tra loro dopo lunedì scorso. Fiordelisi, in particolare, è entrata in crisi dopo il confronto con l'ex Gianluca che, senza girarci troppo intorno, ha detto di essere convinto che tra loro ci sia ancora amore e che lei stia usando Edoardo solo per emergere nel gioco (stesso pensiero espresso da Francesco Chiofalo in un'intervista).