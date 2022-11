Perché è importante

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 7 e slitta la finale. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini non chiuderà i battenti entro il prossimo dicembre, così come era previsto in un primo momento.

Anche quest'anno, i vertici Mediaset hanno scelto di prolungare a oltranza la durata di questa edizione che terrà compagnia al pubblico ancora per un bel po' di mesi.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Un'edizione caratterizzata da diversi colpi di scena, tra cui il discusso caso Marco Bellavia, che ha portato il concorrente ad abbandonare il gioco [VIDEO] dopo essere stato schernito e isolato dai suoi compagni di gioco, in un momento di grande difficoltà personale.

Non sono mancati neppure gli scontri al vetriolo, come quello con protagonista Antonella Fiordelisi che, nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip, ha dovuto fare i conti con l'ingresso in casa di Micol Incorvaia, ex fidanzata del suo attuale compagno Edoardo Donnamaria.

Anticipazioni Grande Fratello Vip

Le dinamiche di questa settima edizione del reality show continuano a riservare colpi di scena, motivo per il quale i vertici Mediaset hanno optato per un cambio programmazione.

La finale del GF Vip, inizialmente in programma entro dicembre, è stata posticipata alla prossima primavera.

Pier Silvio Berlusconi ha confermato il prolungamento di questa settima edizione che andrà avanti ancora fino alla prossima primavera 2023, quando poi lascerà spazio al ritorno de L'Isola dei famosi [VIDEO] condotto da Ilary Blasi e in estate sarà la volta di Temptation Island, il reality show delle tentazioni che torna dopo un anno di assenza.

I video dai social network

Sui social non è passato inosservato il video dello scherzo architettato da Edoardo Tavassi ai suoi compagni di gioco. Il concorrente ha svegliato tutti in piena notte, facendo credere loro di essere stato squalificato dal programma.

Uno scherzo riuscito alla perfezione, dato che la maggior parte dei concorrenti sono apparsi preoccupati per il giovane Tavassi.

Edoardo Tavassi che di notte fa uno scherzo a tutti gli altri e finge di essere stato squalificato è tutto ciò di cui avevamo bisogno. #GFVIP pic.twitter.com/7ayu0wPatW — trashtvstellare (@tvstellare) November 9, 2022

Le reazioni della rete

Nelle ultime ore i fan social del reality show hanno puntato il dito contro alcune affermazioni di Attilio Romita che, chiacchierando con gli altri inquilini, ha definito la new entry Oriana, una ragazza con la quale "si può fare solo un giretto, una schiacciatina".

Frasi che hanno scatenato polemiche in rete, dove in tanti stanno chiedendo alla produzione di prendere dei provvedimenti nei confronti di Attilio.

"Attilio ha mancato di rispetto nei confronti di Oriana, andrebbe squalificato dal gioco", ha sentenziato un fan del reality.

"Che troglodita, ma come si permette di offendere in questo modo una donna? Va cacciato", ha scritto un altro utente contro Attilio.

"Vergogna Attilio, sembrava tanto un uomo di spessore e cultura", ha scritto qualcun altro deluso dall'atteggiamento di Attilio.

Tutto quello che devi sapere sul Grande Fratello Vip

Sospesa la doppia puntata serale

In concomitanza con l'inizio dei Mondiali di calcio 2022, la programmazione di prime time del reality show subirà delle modifiche.

Dal 17 novembre in poi, infatti, la doppia puntata serale sarà sospesa su Canale 5. Il GF Vip proseguirà solo di lunedì sera e questa novità andrà avanti anche per tutto il mese di dicembre.

Alfonso Signorini batte Lino Guanciale

Un'edizione che, dal punto di vista degli ascolti, sta dando grosse soddisfazioni all'azienda. La media di queste settimane è di oltre 2,6 milioni di spettatori a settimana, pari ad uno share che oscilla tra il 20 e il 22%.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, nella sfida del lunedì sera, è riuscito ad avere la meglio contro la fiction Sopravvissuti, con Lino Guanciale, che su Rai 1 si è fermata ad una media del 15%.

Sonia Bruganelli 'fuori' dal cast per qualche puntata

Tra le novità di dicembre spicca anche l'assenza in studio di Sonia Bruganelli.

L'opinionista del GF Vip non prenderà parte a tutte le puntate previste a ridosso del periodo natalizio, per trascorrere le giornate festive in compagnia della sua famiglia.

La moglie di Paolo Bonolis verrà sostituita in studio ma, al momento, non si sa ancora chi prenderà il suo posto come opinionista.