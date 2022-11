Matteo Ranieri rompe il silenzio su Federica Aversano dopo la fine del suo percorso a Uomini e donne. L'ex tronista ligure, lo scorso anno portò l'attuale protagonista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, fino al rush finale della scelta.

Tuttavia, tra le due pretendenti, Federica non ebbe la meglio e quest'anno la conduttrice di U&D, le ha dato la possibilità di rimettersi in gioco e cercare ancora l'amore come tronista in carica.

Matteo, in queste ore, è tornato a parlare della sua ex pretendente, ammettendo di essere felice della possibilità che le è stata data dalla De Filippi.

Matteo e Federica: l'ex tronista di U&D torna a parlare di lei

Nel dettaglio, Matteo Ranieri è stato uno dei protagonisti della passata stagione di Uomini e donne, dove rivestì il ruolo di tronista.

All'epoca del suo percorso, tra le pretendenti vi era anche Federica Aversano che, pur essendo arrivata al rush finale, non fu la scelta finale del tronista ligure.

Quest'anno, invece, Maria De Filippi ha scelto di dare una seconda possibilità a Federica, la quale ha avuto l'opportunità di rimettersi in gioco come tronista.

Federica Aversano lascia il trono di Uomini e donne

Un'esperienza che, in un primo momento, sembrava aver entusiasmato Federica, la quale subito si mise in gioco per cercare di conoscere meglio i vari pretendenti presenti in studio, non senza battibeccare con la sua "nemica" Tina Cipollari, che l'ha sempre criticata e attaccata fin dai tempi della sua avventura come corteggiatrice.

Alla fine, Federica ha scelto di abbandonare il trono: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne trasmesse entro fine novembre, rivelano che la tronista ha deciso di uscire di scena definitivamente dal cast della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Federica ha preferito lasciare la trasmissione e, in tal modo, evitare di portare avanti inutilmente un percorso che non la stava rendendo felice.

Matteo rompe il silenzio su Federica dopo l'addio a Uomini e donne

Ebbene, dopo la notizia dell'addio di Federica al trono, è tornato a parlare Matteo Ranieri. In una nuova intervista, l'ex tronista ligure ha svelato che, in queste settimane, non ha avuto modo di seguire diligentemente il percorso della sua ex corteggiatrice.

Matteo, però, ha confessato di aver comunque visto delle clip sui social legate all'avventura di Federica Aversano a Uomini e donne e ha speso parole positive nei suoi confronti.

"Sono sicuro che il suo percorso sia stato sincero e vero", ha dichiarato Matteo Ranieri parlando di Federica.

"È una brava ragazza", ha chiosato l'ex tronista di Uomini e donne che sembra avere un buon ricordo della sua ex pretendente.