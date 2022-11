Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sono in arrivo. La settimana dal 21 al 25 novembre sarà ricca di novità interessanti per i protagonisti dell'amata serie Rai. Una particolare attenzione sarà incentrata su Ezio, che durante gli ultimi episodi andati in onda ha avuto parecchi problemi con il Commendatore. Colombo è arrivato addirittura a licenziarsi, non sopportando più i rimproveri di Guarnieri. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda, ci svelano che Ezio non racconterà subito la verità alla sua famiglia su quanto successo alla Palmieri e cioè che ha lasciato il lavoro.

Dopo tutti i guai che la sua famiglia ha dovuto vivere negli ultimi mesi, Ezio non vorrà dare nuove preoccupazioni alle persone che ama.

Trame Il Paradiso delle signore del 21 novembre: Gloria fa pressione su Colombo

Ezio è un bravo lavoratore e sarà sicuramente convinto di poter trovare un nuovo impiego che lo soddisfi. Il padre di Stefania deciderà così che non sia il caso di rivelare alla figlia e alla compagna della sua perdita di lavoro, per non farle preoccupare più di quanto dovrebbero. Prima di confessare la verità sul licenziamento, Colombo vorrà assicurarsi di essersi trovato un nuovo lavoro con cui portare avanti la sua famiglia.

Alfredo, che si era infortunato il braccio, finalmente riuscirà a rimettersi in sesto e riprendere le redini del suo lavoro.

Rientrato al Paradiso, il ragazzo non potrà far altro che notare il forte interesse di Vito Lamantia nei confronti della bella Maria. Alfredo, così come ormai da tempo fa Armando, presserà Vito affinché si faccia avanti con Puglisi, intuendo che fra di loro potrebbe nascere un grande amore.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 21 novembre: Umberto vuole recuperare il rapporto con Flora

Flora ha deciso di lasciare Guarnieri, ma quest'ultimo non si arrenderà e cercherà di riconquistare in ogni modo Ravasi. La stilista sarà parecchio confusa per quanto starà accedendo con il commendatore. Le anticipazioni della puntata del 21 novembre del Paradiso delle signore, ci rivelano che Flora troverà conforto in Marcello.

Tra i due nascerà un rapporto confidenziale totalmente inaspettato. Marcello infatti, potrà essere di grande aiuto e conforto per Ravasi, in quanto lui stesso da tempo starà affrontando le sue pene d'amore dovute all'addio a Ludovica. L'interesse di Vittorio per Matilde sarà sempre più forte. I due hanno avuto una lite. Adesso dunque, il direttore temerà che Frigerio possa lasciare il suo posto di lavoro.