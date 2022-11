Il lungo silenzio di Can Yaman fa molto rumore, soprattutto sui social. I seguaci hanno espresso profonda preoccupazione per la star di Viola Come Il Mare, che sembra stia attraversando un periodo complicatissimo della sua vita, forse dovuto alle estenuanti riprese della nuova serie televisiva targata Disney +, intitolata El Turco. E così i suoi fedelissimi sostenitori hanno deciso di scrivergli una lunga e commovente lettera per non fargli sentire solo, per donargli forza ed energia.

Can Yaman fa perdere le sue tracce, fan preoccupati

È da un bel po’ che Can Yaman sembra aver deciso di stare fuori dal resto del mondo, facendo perdere le sue tracce.

L’ultimo segnale di vita risale al 31 ottobre, quando il divo turco ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto che ritrae lui affacciato alla finestra di una camera d’albergo a Budapest e con una frase che racchiude il suo stato d’animo: ‘My prison’.

Da allora, il 33enne turco è piombato in un silenzio tombale, che ancora oggi fa preoccupare tutti i suoi fedelissimi ammiratori. L’interprete di Francesco Demir in Viola Come Il Mare non si è nemmeno palesato per commentare con i suoi colleghi e follower l’ultima puntata dell’omonima serie televisiva. Non si è nemmeno fatto sentire l’8 novembre, giorno del suo 33esimo compleanno. Insomma, non si sa con certezza a cosa è dovuto il suo ritiro dai social e questo silenzio assordante sta generando ansia e preoccupazione tra il suo esercito di seguaci.

La lettera toccante dei fan del divo turco: 'Come stai?'

‘Carissimo Can, non è facile scriverti – inizia così la lettera dei fan del divo turco – immaginare che tu legga sembra una cosa un po’ surreale, ma teniamo le dita incrociate sperando che queste nostre parole arrivino dritte al tuo cuore’. Nella lettera ci sono frasi di incoraggiamento, parole che vogliono far capire al diretto interessato di non essere solo, che è un grande guerriero e che avrà sempre il sostegno dei suoi fedelissimi ammiratori.

I mittenti di questa lettera commovente hanno specificato di essere consapevoli che l’esperienza di Can Yaman sul set de El Turco è molto diversa da tutte quelle che lui ha affrontato e vissuto fino ad adesso: ‘Però questa esperienza forgia il tuo carattere, ti fa migliorare ancora di più’. Poi arriva una parte molto toccante, che fa stringere il cuore, dove spiega che ci sono momenti nella vita che non basta sentirsi dire di essere forti: ‘L’unica cosa che vorresti è avere accanto una persona preoccupata del tuo stato d’animo e che ti chiedesse Come staì?’.

E proprio questa domanda che i mittenti della lettera vogliono fare a Can Yaman. Hanno messo in chiaro di essere molto preoccupati per lui, perché lo ritengono come un componente della propria famiglia o un carissimo amico: ‘Vogliamo solo il tuo bene, facci sapere come stai’.

Can Yaman fotografato con alcune dipendenti del Centro di Fisioterapia a Budapest

A dare qualche notizia su Can Yaman ci hanno pensato alcuni dipendenti del Centro di Fisioterapia a Budapest, dove il protagonista della nuova serie televisiva El Turco sta facendo la terapia per riprendersi da un infortunio. Grazie a una foto pubblicata il 3 novembre da alcune fisioterapiste è venuto a galla che il divo turco si sta riprendendo alla grande.

Le fisioterapiste hanno descritto l'attore turco come una persona carina e che sono onorate che lui abbia scelto proprio il loro centro di fisioterapia. Quindi, non ci resta che attendere pazientemente l’uscita della sua nuova serie televisiva che sarà trasmessa esclusivamente sulla piattaforma streaming Disney +.