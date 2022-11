Ida Platano torna nella nuova registrazione di Uomini e donne del martedì 15 novembre 2022? I protagonisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi torneranno in studio questo martedì pomeriggio per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta.

L'attenzione continua ad essere incentrata su Ida Platano che, dopo la fatidica scelta finale e l'addio al programma assieme ad Alessandro, potrebbe far ritorno in trasmissione per un confronto con il suo ex Riccardo Guarnieri.

Oggi 15 novembre prevista la nuova registrazione di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue tutti i giorni in tv e intanto vanno avanti anche le registrazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Come svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, questo martedì 15 novembre è in programma una nuova attesissima registrazione del talk show dei sentimenti, la cui messa in onda è prevista solo a dicembre (tenendo conto dell'ampio numero di puntate già registrate e non ancora trasmesse).

L'attenzione sarà incentrata sulle vicende dei protagonisti del trono classico che stanno portando avanti il loro percorso e su quelle dei vari protagonisti del trono over che proseguono le loro frequentazioni.

Ida torna in studio alla registrazione di Uomini e donne del 15 novembre?

Ma, in questa nuova registrazione di Uomini e donne del 15 novembre, potrebbe esserci spazio anche per il ritorno in studio di Ida Platano.

La dama siciliana, qualche settimana fa, ha scelto di chiudere la sua esperienza televisiva con il programma di Maria De Filippi, rivelando di essere pronta ad uscire di scena assieme ad Alessandro.

Trattasi del cavaliere napoletano che, in queste settimane, ha saputo far breccia nel cuore di Ida, tanto da convincerla ad uscire di scena insieme dal programma, pronti a viversi la loro favola d'amore lontani dai riflettori mediatici.

Ida e Riccardo: nuovo confronto nella registrazione di Uomini e donne del 15/11?

Ebbene, in vista di questa nuova registrazione di Uomini e donne di oggi 15 novembre, non è passato inosservato il silenzio social di Ida che, sul suo profilo Instagram, non ha pubblicato nessuna stories live della sua giornata, proprio come faceva ai tempi in cui prendeva parte alle riprese della trasmissione di Canale 5.

Ecco perché, non si esclude che Ida possa prendere parte alla registrazione di questo pomeriggio e partecipare così ad un confronto con il suo ex Riccardo.

In una recente intervista al magazine di U&D, il cavaliere ha puntato il dito contro Ida, tacciandola di aver mentito sui sentimenti che diceva di provare nei suoi confronti e, a questo punto, non si esclude che in studio possa verificarsi la resa dei conti finale.