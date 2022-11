Per Ida Platano è giunto il momento della scelta finale a U&D e scoppia la polemica tra i fan social. Nel corso dell'ultima registrazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, la dama siciliana ha spiazzato tutti, annunciando di essere pronta a compiere un passo importantissimo.

Dopo aver portato avanti, per svariate settimane, la sua frequentazione con il cavaliere Alessandro Vicinanza, ecco che Ida ha scelto di chiudere la sua esperienza in tv, annunciando di aver preso finalmente una decisione finale.

La scelta di Ida a U&D: l'addio al programma con Alessandro

Nel dettaglio, il percorso di Ida Platano in questa attuale edizione di U&D è stato particolarmente turbolento. In un primo momento la dama siciliana è stata protagonista di un riavvicinamento col suo ex storico Riccardo Guarnieri, dopodiché ha scelto di concedere una seconda chance a un altro ex pretendente, Alessandro.

Seppur tra numerosi alti e bassi, Ida e Alessandro hanno portato avanti la loro frequentazione fuori dallo studio televisivo di Canale 5, fino ad arrivare a una decisione importante che ha spiazzato i fan e gli spettatori social.

Durante la registrazione del 4 novembre, Ida Platano ha fatto la sua scelta finale ed ha scelto definitivamente di abbandonare la trasmissione assieme ad Alessandro.

Ida Platano lascia la trasmissione e volta pagina

Una decisione a tratti spiazzante, visto che Ida era considerata l'erede diretta di Gemma Galgani e in tanti sostenevano che avrebbe fatto la stessa fine della dama torinese, onnipresente nel parterre del trono over da oltre un decennio.

Ida ha sparigliato le carte in tavola e ha deciso di chiudere definitivamente la sua esperienza a U&D, provando a viversi questa storia d'amore con Alessandro fuori dallo studio tv e quindi lontani dai riflettori mediatici.

La notizia ha fatto subito il giro della rete e le reazioni dei fan non si sono fatte attendere: in tanti, infatti, sostengono che ben presto la dama siciliana tornerà di nuovo in studio da Maria De Filippi.

I fan polemici sulla scelta di Ida Platano: 'Non dureranno'

"Tanto non durerà. Lei non sembrava per niente convinta di Alessandro", ha sentenziato un fan che non crede affatto in questa scelta finale fatta da Ida Platano a U&D.

"Tanto dureranno da Natale a Santo Stefano: a gennaio li rivedremo di nuovo a centro studio", ha scritto un altro spettatore social.

"Finalmente si sono tolti dalle scatole", scrive ancora qualcun altro che festeggia per l'uscita di scena della dama siciliana dallo studio di U&D.

"Dureranno pochissimo, perché lei pensa ancora a Riccardo Guarnieri", scrive un altro utente che non crede in questa nuova nuova coppia.