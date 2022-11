Una dama di Uomini e donne trono over starebbe per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Il retroscena sul cast del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini è stato svelato in queste ore da Samanta Tramontana sui social, la quale non ha rivelato il nome della persona che potrebbe entrare nella casa.

Tuttavia, per le prossime puntate del reality show, sarebbe previsto anche l'ingresso di un altro volto ben noto al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi: trattasi dell'ex tronista Eugenio Colombo.

Retroscena Uomini e donne: una dama nel cast del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, a svelare dei retroscena sul cast del Grande Fratello Vip che prosegue la sua messa in onda con successo su Canale 5, è stata Samanta Tramontana.

A quanto pare, infatti, gli autori del reality show sarebbero interessati ad avere nel cast un volto noto di Uomini e donne trono over.

"Si parla di tre nuove entrate al GF Vip. Uno è una dama famosa del trono over di Uomini e donne, però non svelerò il nome per adesso", ha detto Tramontano, che al momento ha preferito non sbilanciarsi e quindi non fornire ulteriori dettagli sul suo succulento retroscena.

Eppure sul web e sui social non sono mancate subito le ipotesi su chi potrebbe essere questa "famosa dama" del trono over pronta a sbarcare nel cast del reality show di Canale 5.

Dal trono over di Uomini e donne al Grande Fratello Vip 2022: chi entrerà in casa?

Tra i nomi in lizza nelle ipotesi spicca quello di Gemma Galgani che, a distanza degli anni precedenti, non è più al centro delle dinamiche del programma dei sentimenti di Maria De Filippi e già in passato era stata accostata al cast del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Occhi puntati anche su Ida Platano: la dama siciliana, proprio nel corso della registrazione di U&D del 4 novembre ha abbandonato la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 per viversi la sua storia d'amore col cavaliere Alessandro.

Possibile che dopo l'addio a U&D, Ida non voglia abbandonare il mondo della tv e si stia preparando ad entrare nella casa di Cinecittà?

L'ex tronista di Uomini e donne, Eugenio Colombo, tra i nuovi concorrenti del GF Vip

In attesa di scoprire chi sarà questa dama del trono over che si metterà in gioco all'interno del reality show Mediaset, nuovi retroscena sul cast del GF Vip 2022 arrivano anche da Amadeo Venza.

L'esperto di gossip, intervenuto durante una diretta di "Casa Pipol", ha svelato che ben presto le porte della casa di Cinecittà si apriranno anche per un ex tronista storico del programma.

"Uno di quelli che entrerà lo conosco: è umile ed ha una bella storia alle spalle. Sto parlando di Eugenio Colombo", ha svelato Venza.