La seconda registrazione settimanale di U&D, è appena terminata. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, sta usando i social network per aggiornare i curiosi su quello che è successo in studio sabato 5 novembre. Riccardo Guarnieri ha creato discussioni raccontando di aver passato la notte con Gloria ma aggiungendo di voler rivedere Roberta. Gianni Sperti non ha risparmiato critiche ai due ex fidanzati. Sul fronte giovani, non è stata presentata nessuna nuova tronista dopo il ritiro di Federica Aversano.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

La puntata di U&D che Maria De Filippi ha condotto sabato 5 novembre, è stata quasi totalmente incentrata su due storici cavalieri del parterre e le loro nuove conoscenze.

Chi ha assistito alle riprese di oggi pomeriggio, infatti, racconta che Riccardo ha raccontato di aver trascorso una piacevole serata con Gloria dopo la precedente registrazione (quella in cui Ida e Alessandro hanno lasciato insieme il programma).

I due si sono trovati talmente bene che hanno deciso di passare anche la notte insieme, dormendo nello stesso letto.

A spiazzare i presenti, però, è stata una richiesta che Guarnieri ha fatto poche ore dopo essersi intrattenuto con la dama romana.

Il tarantino, infatti, ha detto di voler riallacciare una frequentazione con Roberta Di Padua, la donna con la quale ha fatto coppia fissa un paio d'anni fa e che oggi è nel parterre come lui per cercare l'anima gemella.

La furia dell'opinionista di U&D

Nel sentire Riccardo chiedere un'ennesima possibilità a Roberta, Gianni Sperti non ci ha visto più ed ha attaccato entrambi.

L'opinionista del dating-show, infatti, ha protestato per i "teatrini" che alcuni veterani del cast continuano a mettere su pur di rimanere al centro dell'attenzione.

Gloria ha reagito male alla proposta di Guarnieri e ha preferito lasciarlo da solo al centro dello studio, riaccomodandosi nel parterre femminile piuttosto sconsolata.

Le anticipazioni che sono trapelate fino ad ora, non chiariscono se Di Padua ha accettato o meno di uscire un'altra volta con il cavaliere pugliese ma, visto che al momento non ha altre conoscenze in corso, non è da escludere che possa essere favorevole al ritorno di fiamma.

Biagio Di Maro, invece, non ha perso tempo e ha invitato a cena Silvia.

I due hanno raccontato di essersi trovati molto bene e di essersi anche baciati alla fine della serata. Il napoletano è rientrato nel Trono Over durante la registrazione di U&D del 4 novembre dopo molti mesi d'assenza.

Poche novità tra i giovani di U&D

Gli spoiler della puntata che è stata registrata sabato 5 novembre, riguardano anche i ragazzi che stanno cercando l'amore sulla poltrona rossa.

Il giorno successivo all'addio di Federica Aversano, alcuni spettatori di Uomini e donne si aspettavano che venisse presentata una sostituta. Le anticipazioni che il blogger Pugnaloni ha fornito sulle riprese di oggi, chiariscono che la redazione non ha ancora scelto la tronista che prenderà il posto della 28enne che solo 24 ore fa ha lasciato il programma per dedicarsi anima e corpo al figlio e ai suoi impegni extra televisivi.

Federico Nicotera, invece, si sta legando sempre di più a Carola, la corteggiatrice con la quale si è scontrato parecchie volte all'inizio del percorso. Dopo essersi prese le misure a vicenda, oggi i due sembrano andare molto d'accordo e non è escluso che la scelta del tronista possa essere proprio la giovane.

Anche Lavinia Mauro sta uscendo in esterna con i suoi spasimanti e pare che il suo preferito attualmente sia Alessio Campoli, il ragazzo che venne scelto da Angela Nasti un paio di edizioni fa.