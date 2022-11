Riccardo Guarnieri torna a parlare di Roberta Di Padua e svela dei retroscena legati al loro incontro fuori da Uomini e donne.

I due ex fidanzati hanno avuto modo di rivedersi per un incontro insieme avvenuto nel corso delle ultime settimane e, il cavaliere tarantino, ha svelato di essere stato lui a prendere l'iniziativa nei confronti di Roberta, tanto da non riuscire a trattenersi nel darle un bacio.

La verità di Riccardo su Roberta dopo l'incontro a Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo l'addio definitivo con Ida Platano, Riccardo Guarnieri è tornato a "guardarsi intorno" e nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne è stato protagonista di un nuovo incontro con la sua ex Roberta.

I due si sono visti fuori dallo studio del talk show Mediaset e, intervistato dalla rivista della trasmissione di Canale 5, il cavaliere ha fornito un po' di retroscena su come sono andate le cose tra di loro.

Riccardo ha svelato di aver proposto a Roberta di uscire insieme dopo che, in seguito alla sua assenza in studio per ben due registrazioni, la dama è stata l'unica ad interessarsi di lui, mandandogli un sms.

'Sono stato io a baciarla', il retroscena di Riccardo sull'uscita con Roberta fuori da Uomini e donne

"Dopo il messaggio abbiamo riso e chiacchierato anche dopo le registrazioni. Così ho voluto uscire con lei, anche perché quella sera come me, era sola in albergo", ha svelato Riccardo aggiungendo di aver trascorso una bellissima serata in sua compagnia.

Riccardo ha ammesso che durante il loro incontro non hanno parlato di quello che era successo in passato e, sebbene non si vedessero da soli da un po' di tempo, tutto sembrava essere tornato come prima.

"Sono stato io a baciarla, perché non ho resistito", ha rivelato Riccardo confermando così di essere stato lui a prendere l'iniziativa nei confronti della dama.

E poi ancora, nel corso di questa nuova intervista concessa al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, Riccardo non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della sua ex Ida Platano che, ormai, ha lasciato la trasmissione assieme ad Alessandro.

La verità di Riccardo Guarnieri dopo l'addio di Ida Platano a Uomini e donne

Riccardo non ha nascosto la sua amarezza per la piega presa dal loro rapporto, aggiungendo di essere stato ferito e deluso da alcune dichiarazioni fatte da Ida nel corso delle ultime registrazioni del talk show, dove lo ha definito il "suo scarto".

Eppure, nonostante l'amarezza e la delusione, Riccardo ha ammesso di non pentirsi di tutte le belle azioni fatte nei confronti della sua ex storica, compresa la proposta di matrimonio, dato che per lei sente di aver provato dei sentimenti fortissimi.