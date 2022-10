Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne tratte dalla registrazione dell'8 ottobre rivelano che Riccardo e Roberta si sono baciati. I due ex fidanzati sono stati protagonisti di una nuova uscita fatta insieme fuori dallo studio e hanno ammesso che c'è stato anche un momento di tenerezza. Spazio anche alle vicende di Ida Platano che, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, si ritroverà ai ferri corti con Roberta Di Padua.

Riccardo bacia Roberta, poi piange: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Riccardo e Roberta hanno svelato in studio di essersi rivisti all'esterno dello studio del talk show Mediaset.

I due hanno trascorso una serata insieme e, in trasmissione, hanno raccontato quanto è accaduto. I due volti del trono over, in passato anche protagonisti di una turbolenta storia d'amore, hanno confessato che durante questa esterna c'è stato anche un bacio.

Tuttavia, nel raccontare i dettagli di questa uscita, Riccardo e Roberta hanno ammesso che non intendono portare avanti la frequentazione: i due, quindi, non vogliono tornare sui loro passi e non hanno intenzione di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore. Va detto che, nel corso della registrazione di questa settimana, Riccardo ha avuto diversi momenti di crollo: il cavaliere è scoppiato in lacrime più volte nel corso delle riprese.

Ida e Roberta sfiorano la rissa: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Occhi puntati anche su Ida Platano: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che la dama siciliana sta portando avanti la sua frequentazione con il cavaliere Alessandro. Nel momento in cui i due stavano raccontando in trasmissione l'evolversi della loro relazione, si è intromessa anche Roberta Di Padua.

Una situazione che non è piaciuta per niente a Ida, al punto che le due protagoniste del trono over si sono ritrovate protagoniste di un nuovo accesissimo scontro in studio. Come riportato dalla pagina Instagram "Uomini e donne classico e over", Ida e Riccardo sono arrivati "viso a viso" e quindi la situazione tra le due stava letteralmente degenerando e sfiorando la rissa.

Biagio e Caterina ospiti in studio: anticipazioni Uomini e donne

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di una coppia in studio. Trattasi di Biagio e Caterina, i quali racconteranno al pubblico del talk show Mediaset il loro matrimonio e commenteranno anche le ultime vicende della coppia Ida-Riccardo.