Salta l'entrata di Tina Cipollari, star indiscussa di Uomini e donne, nello studio di Tu si que vales. Gli spettatori e appassionati dello show del sabato sera di Canale 5 che vede protagonista Maria De Filippi, nel corso della puntata trasmessa il 5 novembre in tv, hanno avuto modo di vedere l'opinionista del talk show pomeridiano aggirarsi dietro le quinte dello show.

Già la scorsa settimana, Tina stava aspettando per poter entrare in studio ma, alla fine, il suo ingresso non si è mai concretizzato. Stessa cosa è accaduta anche questa settimana, tanto che la Cipollari ha sbottato dietro le quinte e anche i fan social non l'hanno presa benissimo.

Salta a ancora l'entrata di Tina: la star di Uomini e donne 'fatta fuori' da Tu si que vales

Nel dettaglio, la star di Uomini e donne, colei che tutti i pomeriggi riesce ad attirare l'attenzione degli spettatori con i suoi giudizi al vetriolo nei confronti dei protagonisti del trono over e del trono classico, da due settimane sta provando a fare irruzione anche nello studio di Tu si que vales.

Gli spettatori dello show del sabato sera in onda su Canale 5, hanno avuto modo di notare che per ben due puntate, Tina si aggira nel dietro le quinte dello show, pronta a entrare in studio per "esibirsi" al cospetto dei cinque giurati dello show capitanato da Maria De Filippi.

Un'ospitata che, probabilmente, nasconde l'intento di Tina di presentare in studio il suo primo libro che, in queste settimane, sta sponsorizzando nel migliore dei modi già a Uomini e donne.

Tu si que vales, Tina non entra per la seconda volta (Video)

Sta di fatto, però, che sebbene venga annunciata nel corso della puntata, poi alla fine l'ingresso di Tina in studio a Tu si que vales non si concretizzi mai.

La stessa situazione, infatti, si è verificata anche nel corso dell'appuntamento del 5 novembre: Tina è riapparsa nel backstage dello show, pronta a fare il suo ingresso in trasmissione ma all'ultimo minuto c'è stato un contrattempo.

tina - no maria io esco #tusiquevales edition pic.twitter.com/ahLjLXAMIQ — ɢ ᴄᴏᴍᴇ ɢɪᴏsᴛʀᴀ (@sonosolo_gi) November 5, 2022

Il direttore di studio, infatti, le ha comunicato che c'era un problema con il led dal quale sarebbe dovuta entrare e di conseguenza la sua ospitata è nuovamente saltata.

Tensione dietro le quinte di Tu si que vales: Tina sbotta

La reazione di Tina non ci è fatta attendere: la protagonista di Uomini e donne ha perso le staffe dietro le quinte dello show di Canale 5 e non l'ha presa per niente bene, così come i suoi fan che ormai da due settimane attendono di vedere la sua ospitata a Tu si que vales.

"E allora sai che ti dico, se è bloccato io vado a casa. Non me ne frega niente", ha sbottato Tina dopo l'ennesimo imprevisto che ha fatto saltare il suo ingresso.

"Ma cos'è questa presa per il c... non annunciare niente, perché non ci sto, io vado a casa", ha chiosato Cipollari furiosa.