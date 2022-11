Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 14 all'18 novembre rivelano che ci saranno degli interessanti sviluppi in merito alla permanenza delle gemelle Cirillo a Napoli. A quanto pare Renato, in modo del tutto involontario, finirà per spingere un personaggio femminile, decisamente turbolento, a trasferirsi vicino all'appartamento di Niko. Ma chi potrebbe mai essere?

Nel frattempo Mariella osserverà con molta attenzione un possibile riavvicinamento tra Silvia e Michele.

Un posto al sole, trame 14-18 novembre: il progetto di Micaela

Dopo la scomparsa di Susanna è risultato chiaro a tutti che, nei progetti degli sceneggiatori, le due gemelle assumeranno un ruolo sempre più importante nelle trame future. Chi credeva che Manuela (Gina Amarante) andasse a sostituire subito l'avvocatessa nel cuore di Niko (Luca Turco) si è però dovuto ricredere. Il giovane Poggi infatti sta ancora elaborando il lutto e si tratterà di un processo alquanto lungo.

In questo percorso però sembra proprio che ci sarà comunque spazio per Manu, la ragazza ha infatti deciso di restare a Palazzo Palladini e iniziare a studiare archeologia. Ci sono però delle questioni molto pratiche da affrontare, legate alla permanenza delle gemelle a Napoli e le ultime anticipazioni sembrano però suggerire una soluzione in grado di risolvere la questione.

Nelle prossime puntate infatti Micaela (Gina Amarante) ascolterà, senza essere vista, una discussione piuttosto interessante in merito alla casa vacanze di Alberto (Maurizio Aiello), che le suggerirà un'idea.

Una vicina molesta per Niko

Le anticipazioni ufficiali rivelano che l'ostinazione di Renato (Marzio Honorato) nel voler ostacolare i piani immobiliari di Alberto Palladini lo porterà a commettere una leggerezza che si ritorcerà contro suo figlio.

Niko (Luca Turco) infatti finirà per ritrovarsi una vicina alquanto scomoda e molesta.

Tale profilo sembra indicare a tutti gli effetti una o addirittura entrambe le gemelle. Micaela potrebbe decidere quindi di trasferirsi nella casa vacanze di Alberto o di aiutarlo nella gestione. In attesa di scoprirne di più, va detto che tale soluzione potrebbe portare decisamente più brio alle trame e dare anche una collocazione stabile alle gemelle, al momento poste in un limbo che le vede vagare tra la casa di Filippo e Serena ed il Bed and breakfast.

Un posto al sole, puntate fino al 18 novembre: Silvia e Michele si riavvicinano

Complice un incontro casuale, avvenuto nella famosa via dei pastori di Napoli: San Gregorio Armeno, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) vivranno un momento di di riavvicinamento. I due infatti si ritroveranno a passeggiare assieme come ai vecchi tempi, mentre Mariella (Antonella Prisco) osserverà con molta attenzione gli sviluppi di tale vicenda.