Quella che inizierà lunedì 7 novembre, sarà una settimana molto intensa per gli spettatori di Uomini e donne. Le anticipazioni della registrazione che sarà trasmessa su Canale 5 nei prossimi giorni, fanno sapere che Riccardo Guarnieri minaccerà l'addio al format più volte: il cavaliere entrerà in crisi anche a causa di Ida Platano, sempre più vicina ad Alessandro Vicinanza. A evitare l'uscita di scena del pugliese, sarà Maria De Filippi con discorsi e analisi finalizzate a fare chiarezza sui suoi reali sentimenti.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Le registrazioni settimanali di Uomini e Donne si sono concluse il 5 novembre scorso, ma il pubblico è già pronto ad assistere a nuove puntate da lunedì pomeriggio.

Dal 7 all'11 novembre, infatti, su Canale 5 saranno trasmessi appuntamenti inediti con il dating-show, quelli che sono stati registrati un paio di settimane fa.

Gli spoiler che circolano in rete da una quindicina di giorni, dunque, fanno sapere che uno dei protagonisti assoluti sarà Riccardo.

Nel ritrovarsi quotidianamente ad assistere al tira e molla tra Ida e Alessandro, il pugliese entrerà in crisi e minaccerà varie volte di abbandonare il Trono Over.

Il cavaliere uscirà dallo studio spesso nelle prossime puntate, soprattutto per cercare di nascondere l'emozione che proverà tutte le volte che vedrà Platano e Vicinanza stretti in ballo romantico.

La riflessione della conduttrice di Uomini e Donne

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda dal 7 all'11 novembre, inoltre, informano i curiosi del fatto che Riccardo rientrerà in studio solo perché sarà Maria De Filippi a chiederlo.

Il tarantino vivrà molti momenti di crisi, tanto che ammetterà di non sentirsi più a suo agio agli Elios trovandosi ogni settimana di fronte Ida.

La presentatrice convincerà Guarnieri a non lasciare definitivamente il programma, anche se proverà a farlo ragionare sul sentimento che lo lega ancora a Platano, soprattutto ora che lei sta frequentando seriamente un altro uomo.

Nei prossimi giorni, dunque, i telespettatori assisteranno ancora una volta a interi appuntamenti dedicati al "triangolo" Ida-Riccardo-Alessandro, una dinamica che ormai viene proposta da mesi e che sembra essere la preferita della redazione.

La svolta tra i senior di Uomini e Donne

Gli spoiler che da qualche settimana impazzano in rete, inoltre, chiariscono che se Riccardo è ancora nel cast di Uomini e Donne è solo per merito di Maria, per la quale nutre rispetto e stima da anni.

Se la messa in onda delle puntate è ferma alla crisi di Guarnieri, le registrazioni sono andate avanti e tra venerdì e sabato è successo di tutto.

Chi ha assistito alle riprese del 4 e del 5 novembre, infatti, racconta che Ida ha finalmente lasciato il programma insieme ad Alessandro: i due si sono fidanzati ufficialmente dopo mesi di tira e molla, ripensamenti e riavvicinamenti.

Per quanto riguarda il cavaliere di Taranto, sembra non aver patito più di tanto l'uscita di scena della ex Platano, anzi ha subito voltato pagina uscendo con Gloria e passando l'intera notte con lei.

Nelle scorse ore, però, c'è stato un nuovo colpo di scena: Riccardo ha ammesso di pensare ancora a Roberta e di volerci riprovare con lei.

L'uomo si è accorto di non aver dato abbastanza importanza a Di Padua anche a causa della presenza in studio di Ida ma, oggi che lei non c'è più, è pronto a ripartire da zero.

L'invito a cena che il pugliese ha fatto alla dama, ha fatto infuriare Gianni Sperti, che ha attaccato entrambi definendoli falsi e disposti a tutto pur di restare al centro dell'attenzione.