Come finisce Mina Settembre 2 e cosa succede nel corso dell'ultima puntata? La fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno in queste settimane di messa in onda su Rai 1 ha saputo conquistare una vasta fetta di spettatori, curiosi ora di scoprire quali saranno gli sviluppi dei vari intrighi che ci sono stati nel corso di queste settimane.

Per Domenico arriverà il momento della resa dei conti finale così come per Gelsomina che, nel gran finale della seconda stagione, riuscirà finalmente a incastrare mamma Olga, scoprendo i suoi inganni.

Gelsomina smaschera mamma Olga: come finisce Mina Settembre 2

Nel dettaglio, l'ultima puntata di Mina Settembre 2 è quella in cui Gelsomina scopre che sua mamma e zia Rosa non le hanno detto tutta la verità in merito alla "sparizione" di Olga dalla città per la crociera.

Gelsomina, guardando un servizio al telegiornale, noterà che sua mamma e zia Rosa sono state inquadrate insieme mentre prendevano un caffè a un bar del centro storico di Napoli.

Insomma, Olga non le sta dicendo la verità e la stessa cosa vale anche per zia Rosa: le due donne hanno mentito e, a quel punto, Gelsomina deciderà di metterle alle strette.

In questo ultimo appuntamento, infatti, finalmente riuscirà a scoprire cosa si cela dietro la fitta rete di bugie che sua mamma ha messo a punto nel corso di queste settimane, coadiuvata anche dalla zia interpretata da Marisa Laurito.

Gelsomina e Domenico alle nozze di Titti: come finisce Mina Settembre 2

E poi ancora, grande attesa su quella che sarà l'evolversi della situazione tra Gelsomina e Domenico: il ginecologo sarà al fianco dell'assistente sociale nel momento in cui la donna si ritroverà senza lavoro.

Mina si spingerà troppo oltre in un caso e, per tale motivo, si beccherà una denuncia che causerà la sua sospensione dal consultorio.

Di conseguenza, dovrà abbandonare il suo lavoro e per lei non sarà affatto semplice accettare tale situazione: per fortuna, però, al suo fianco ci sarà Domenico che riuscirà ad offrirle una spalla sulla quale poter contare.

E, dal promo dell'ultima puntata di Mina Settembre 2, emerge che i due parteciperanno insieme al tanto atteso matrimonio di Titti.

Domenico chiude con Giulia: come finisce Mina Settembre 2

Nella clip, Domenico e Gelsomina appaiono felici e sorridente insieme mentre celebrano il grande amore di Titti, migliore amica dell'assistente sociale ma non del ginecologo.

Domenico parteciperà alle nozze per accompagnare Gelsomina e, al suo fianco, non ci sarà Giulia: il ginecologo, quindi, deciderà di chiudere la sua relazione con l'assistente sociale che aveva fatto breccia nel suo cuore, per dare una seconda chance a Gelsomina e a quell'amore che avevano interrotto per le insicurezze della donna.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché proprio nel gran finale di Mina Settembre 2 ci sarà anche il ritorno di Claudio, ormai ex marito della donna.