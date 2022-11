Silvia e Michele si innamoreranno di nuovo nelle prossime puntate di Un posto al sole? È questa l'ipotesi che si potrebbe concretizzare nelle prossime puntate in onda su Rai 3. A quanto pare i due potrebbero ripensarci e decidere di annullare le pratiche per il divorzio. A tifare per la coppia non sarà solo la loro figlia Rossella, ma anche l'amica Mariella Altieri.

La decisione di Michele e Silvia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la relazione tra Riccardo e Rossella andrà piano piano in rovina. L'avvicinamento tra la ragazza e Nunzio, infatti, non piacerà per niente a Riccardo.

Infatti Nunzio è parte integrante della vita di Rossella, soprattutto da quanto Chiara Petrone è in degenza in una clinica per disintossicarsi dalla dipendenza da sostante stupefacenti. Vederli spesso insieme, soprattutto al Caffè Vulcano, scatenerà in lui una reazione che non sarà per niente inaspettata, visti i suoi precedenti.

Infatti sarà sempre più geloso e questo sentimento lo farà diventare particolarmente aggressivo, al punto che Michele noterà il brutto atteggiamento di Riccardo e non si esimerà dal dire alla figlia tutto ciò che pensa di lui, senza censure o "sconti". Riccardo si comporterà così perché penserà ai tradimenti di Virginia con il fratello, ma questo non basterà a giustificare il suo comportamento.

Mariella tifa per un ritorno di fiamma

La vicenda tra Riccardo e Rossella non è l'unica che vedrà Michele come protagonista. Infatti il suo nome tornerà alla ribalta perché con Silvia decideranno di avviare le pratiche per il divorzio. In realtà Silvia non è proprio sicura sul da farsi, ma Giancarlo, il suo compagno, vuole che legalmente sia una "donna libera".

Michele e Silvia avranno modo di parlare della loro situazione coniugale e prendere la decisione di avviare le pratiche del divorzio, anche se sarà una scelta sofferta per entrambi. Anche per qualcun altro la decisione sarà sofferta e non si parla di Rossella (che ovviamente accetterà la decisione dei genitori ma con molta tristezza), ma di un'amica molto vicina alla coppia, che inizierà a tifare per un loro ritorno di fiamma: Mariella Altieri.

Tra Michele e Silvia potrebbe tornare l'amore

Infatti un giorno Michele e Silvia si incontreranno per caso in giro, e finiranno per fare una passeggiata insieme. Quando Mariella li vedrà insieme, spererà con tutto il suo cuore che possano veramente tornare a essere una coppia felice.

In realtà le ipotesi di Mariella non saranno del tutto sbagliate. Infatti Michele e Silvia sentiranno il bisogno di avere un confronto. Ora bisognerà capire se questo sarà il punto d'inizio che potrebbe portare la coppia a innamorarsi di nuovo.