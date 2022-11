Quest’anno il Grande Fratello Vip non spicca certamente per l’educazione. Dopo il caso di Marco Bellavia, che ha indignato tutti i fan del programma, nelle ultime ore alcune parole di Antonella Fiordelisi, stanno smuovendo alcune critiche. Tutto è iniziato nella puntata di giovedì 3 novembre, quando sei nuovi ingressi hanno varcato la casa più spiata d’Italia, tra questi anche Oriana Marzoli. La venezuelana ha da subito attirato le antipatie di Antonella Fiordelisi, la quale ha usato brutte parole verso la nuova entrata

Le dure parole di Antonella contro Oriana

Appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana ha suggerito ad Edoardo Tavassi di viversi la sua esperienza in solitaria, senza stare sempre appiccicato ad Antonella.

Edoardo, sentendo queste parole, ha riferito tutto a Fiordelisi, che ha perso subito le staffe dicendo: “Ma cosa vuole ora lei. Starà pure giocando, ma io non ho mai fatto battute su di lei, perché manco l’ho considerata, altrimenti la uccido poverina. Lei sta provocando un incendio, ma poi si brucia, qualcuno deve avvisarla”. Ma non è finita qui, perché domenica pomeriggio, Daniele, Edoardo e Antonella erano in giardino per sparlare della nuova arrivata. Fiordelisi ha replicato di provare rancore per la donna, dichiarando: “Io questa l’ho già inquadrata e la distruggerò, la defenestrerò. Non mi importa perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta e a regalarle visibilità. Io non mi faccio questi pensieri.

Non mi frega niente di lei, la distruggo tanto”. Antonella ha poi continuato dicendo che ad Oriana non la conosce nessuno e che preferisce regalarle qualche clip in puntata per renderla famosa. Non sappiamo se questa sera il Grande Fratello prenderà o meno provvedimenti contro questi pesanti parole di Antonella, parole che hanno già indignato il web.

Antonino e le nuove rivelazioni sulla sua ex Belen

Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha fatto delle nuove rivelazioni in merito alla sua ex Belen Rodriguez. Tutto è iniziato quando Oriana ha chiesto al giefifno quando è finita la storia con la showgirl argentina. Lui ha replicato dicendo che la storia era finita a dicembre.

Poco dopo però il gieffino si è avvicinato all’orecchio di Oriana e le ha detto: “Io non posso dire perché l’ho lasciata, altrimenti succede un casino”. Secondo molti fan twitter, amanti del Grande Fratello Vip, Antonino avrebbe paura di ricevere una diffida dalla sua ex. L’estate scorsa infatti circolavano rumor secondo i quali Belen era contraria all’ingresso del suo ex al GFVip.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera, lunedì 7 novembre 2022.