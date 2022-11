La soap opera di Rai 3 Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda a novembre, rivelano che si tornerà a parlare molto di Silvia e Michele. I due, ormai a un passo dal divorzio, sembreranno pronti riavvicinarsi.

A distanza di quasi tre mesi dalla scomparsa dell'attrice Carmen Scivittaro, si ripropone la questione legata al personaggio di Teresa. Considerati i tempi tecnici, il delicato argomento potrebbe essere affrontato nelle puntate natalizie. Attualmente la famiglia Saviani Graziani risulta sfasciata e se, davvero, come avvenne nel caso della mamma di Guido, si decidesse di trasportare il triste evento dalla realtà alla finzione, risulterebbe interessante capire che impatto potrebbe avere un tale lutto sulle dinamiche familiari.

Silvia e Michele si riavvicinano

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas, in onda dal 14 al 18 novembre, rivelano che un incontro fortuito consentirà a Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) di riavvicinarsi. A quanto pare i due si incontreranno a Napoli a San Gregorio Armeno, la "via dei pastori" e ne approfitteranno per fare una passeggiata in quei luoghi suggestivi.

Nel frattempo Mariella (Antonella Prisco) si convincerà del fatto che i due possano tornare assieme, ma sarà davvero così? Per scoprirlo occorrerà attendere i prossimi giorni, ma ci sono alcuni punti interessanti da analizzare.

Un posto al sole: il mistero della tac al cervello

In questi giorni l'attore Alberto Rossi ha postato un'immagine in cui lui è presente all'ospedale.

Alle sue spalle sono ben visibili i referti di una tac al cervello. Il post era accompagnato dalla parola mistero, inoltre l'attore in una foto successiva, sugli stessi set, ha taggato Upas e Un posto al sole.

Questo ha portato a pensare che quell'immagine potesse riguardare Michele Saviani e una qualche patologia legata al suo personaggio, tuttavia in queste ore tale teoria sta perdendo sempre più credibilità.

La sensazione è che Alberto Rossi non si riferisse a Un posto al sole bensì a un altro set. Al momento solo l'attore potrebbe però chiarire il mistero.

Il destino di Teresa

Carmen Scivittaro è scomparsa il 14 agosto del 2022. A distanza di quasi tre messi dalla morte dell'attrice, i tempi sono maturi per parlare del destino del personaggio di Teresa.

Una situazione simile si era già verificata con Regina Senatore (la mamma di Guido nella soap). In quel caso, a distanza di pochi mesi, gli autori decisero di far condividere il destino dell'attrice anche alla sua controparte nella soap.

In occasione delle puntate natalizie ci sarebbero i tempi tecnici per affrontare l'argomento. Va detto che mai come in questo Natale la famiglia Graziani/Saviani si trova "allo sbando", con Silvia e Michele separati e Rossella in crisi con Riccardo. Dinanzi a tale lutto i due orami ex potrebbero anche riavvicinarsi, ma tale ipotesi risulta tutt'altro che scontata.