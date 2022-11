Nervi tesi nella casa del GF Vip e, durante la notte appena trascorsa, Antonella ha confermato la sua forte antipatia nei confronti della nuova arrivata Oriana.

La Fiordelisi non ha gradito alcuni modi di fare della modella e influencer entrata giovedì sera all'interno della casa del GF Vip ed è apparsa a dir poco fuori controllo nei suoi confronti.

Spazio anche alle vicende di Antonino che, a distanza di quasi un mese e mezzo dall'inizio della sua esperienza, ha sbottato e sparlato della sua ex Belen.

Antonella fuori controllo: nervi tesi nella notte al GF Vip

Nel dettaglio, Antonella Fiordelisi nella notte si è lasciata andare ad una serie di frasi fuori luogo nei confronti di Oriana.

La Fiordelisi è apparsa a dir poco fuori controllo verso la nuova arrivata, confermando la sua antipatia nei riguardi della giovane influencer.

"Io l'ho subito inquadrata e la distruggerò", ha sentenziato Antonella confrontandosi con gli altri concorrenti di questo GF Vip.

"Ha fatto una cosa che non doveva fare. Domani la distruggo e poi non la considero più", ha sbottato Antonella che intende affrontare la sua "nemica" nella nuova puntata serale del Grande Fratello Vip del 7 novembre.

Belen tirata in ballo dal suo ex Antonino al GF Vip: le frecciatine in diretta

Ma non è finita qui, perché nel corso della serata appena trascorsa all'interno della casa del GF Vip, c'è stato spazio anche per l'amaro sfogo di Antonino Spinalbese, che non si è fatto problemi a sparlare della sua ex fidanzata Belen Rodriguez, mamma di sua figlia Luna Marì.

L'ex hair stylist, parlando con Oriana e Alberto, ha svelato dei dettagli legati alla fine della loro relazione, rivelando per la prima volta date ben precise sulla loro rottura.

Antonino ha confessato che la loro relazione è terminata lo scorso dicembre e, nel momento in cui Alberto ha provato a fermarlo, invitandolo a non rivelare troppi dettagli, Antonino ha sbottato dicendo: "Sono problemi suoi, non miei".

Antonino sparla della sua ex Belen al GF Vip

Insomma una stoccata al vetriolo quella del gieffino nei confronti della showgirl argentina che, subito dopo la fine della loro relazione, è tornata al fianco di Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago.

Ma non è finita qui, perché successivamente Antonino ha sussurrato anche delle frasi all'orecchio di Oriana, rivelando che non avrebbe potuto raccontare i veri dettagli della fine della loro storia d'amore, lasciando però intendere che sarebbe stato lui a troncare la relazione.

Quale sarà a questo punto la reazione della showgirl argentina? Interverrà nelle prossime puntate del GF Vip per far chiarezza oppure preferirà fare in modo che siano i suoi avvocati ad occuparsi della vicenda?