Occhio alle prossime puntate di Un posto al sole, perché si preannunciano decisamente movimentate grazie all'ingresso di un personaggio giovanissimo, ma ormai veterano del daily drama partenopeo. Come preannunciato da diversi giorni, Alice sta per tornare a Napoli e si abbatterà come un ciclone nelle vite degli abitanti di Palazzo Palladini. La nipote di Marina ha oramai compiuto diciotto anni dettaglio e si troverà quindi coinvolta in tematiche più "adulte". In particolare è venuto fuori che la ragazza resterà attratta da qualcuno, ma chi potrebbe mai essere questo misterioso personaggio?

A seguire verranno analizzati tutti i possibili scenari.

Un posto al sole: Alice potrebbe innamorarsi di Nunzio

Nelle prossime puntate di Upas, Alice (Fabiola Balestriere) tornerà a Napoli e resterà affascinata dalle bellezze locali. Tale frase ha portato molti fan ad intuire che il suo interessamento sia rivolto verso qualche ragazzo piuttosto che per monumenti o paesaggi. Tale teoria sembra essere stata confermata in modo ufficioso dalle ultime ultime anticipazioni, ma chi sarà mai questo misterioso personaggio?

Senza girarci troppo attorno pare proprio che l'uomo di cui si invaghirà la nipote di Marina sarà Nunzio (Vladimir Randazzo). C'è la conferma ufficiale infatti che i due interagiranno e la giovane Pergolesi potrebbe non resistere al fascino del nuovo chef del Vulcano.

Occhio però perché la ragazza non avrà campo libero, presto infatti farà ritorno a Napoli anche Chiara Petrone (Alessansdra Masi)

Un posto al sole: la folle teoria su Ferri

Dopo la partenza di Patrizio e Vittorio sono rimasti pochi ragazzi a Palazzo Palladini. Certo ci sarebbe ancora Samuel, ma l'aiuto cuoco dovrà districarsi tra Speranza e le gemelle Cirillo.

Su questa base c'è chi ha ipotizzato un interessamento di Alice per Roberto. Va ricordato che quest'ultimo ha avuto una relazione sia con sua madre Elena (Valentina Pace) che con nonna Marina (Nina Soldano), quindi qualcuno ha teorizzato che l'uomo potrebbe completare il "quadretto familiare!. Del resto Alice ormai è una donna e potrebbe nutrire un interesse diverso verso Ferri.

Per quanto tale ipotesi risulti suggestiva, va detto che resterà tale, una semplice teoria dei fan

L'avvicendamento tra Marina e Alice

Molti hanno ritenuta piuttosto curiosa la partenza di Marina, non solo per le modalità con cui è avvenuta, ma anche perché, a breve ci sarà l'arrivo di Alice (Fabiola Blestriere). A quanto pare nonna e nipote non si riabbracceranno subito ma potrebbero ritrovarsi tutte assieme molto presto magari anche alla presenza di Elena (Valentina Pace), il cui arrivo è stato annunciato solo in via ufficiosa.