Ci sono tante novità in arrivo nelle prossime puntate di Un posto al sole tra ritorni e new entry che andranno a delineare le trame future. L'attenzione attualmente è tutta incentrata su Marina Giordano. I fan sono in apprensione per la donna che, una volta tornata a casa, potrà però riabbracciare Elena e Alice.

Non è l'unica novità in arrivo però, presto verrà presentata agli spettatori la moglie di Damiano, mentre a metà novembre farà il suo ingresso Silvia Napoleone in un ruolo non ancora ben specificato. Ci sarà inoltre un altro ritorno storico legato a Guido, mentre uno dei cattivi più odiati della storia di Upas, si rifarà vivo.

Un posto al sole: Fabiola Balestriere sul set

È un bel periodo per Fabiola Balestriere, la sua Brooke ha fatto commuovere gli spettatori di della nuova fiction di Rai 1: Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso e a breve farà ritorno ad Un posto al sole. L'attrice che dà il volto ad Alice Pergolesi è spuntata sul set in queste ore assieme a Patrizio Rispo. Quanto a sua madre Elena (Valentina Pace) non c'è l'ufficialità ma restano le sue dichiarazioni di poche settimane fa, dove l'attrice ha confermato il suo ritorno a girare già dall'autunno. Non ci sono elementi però che possano stabilire con certezza che nipote e figlia di Marina possano tornare assieme.

Quanto alle tempistiche se davvero questi sono stati i primi giorni di set le due non si vedranno prima di due mesi, il che colloca il loro ritorno nel periodo natalizio o addirittura nel 2023.

Arrivano due nuovi personaggi femminili

A breve verranno presentati agli spettatori Rosa e Manuel, rispettivamente moglie e figlio di Damiano Renda (Luigi Miele). I due dovrebbero apparire già nei primi giorni di novembre e, a quanto pare, la donna darà molto filo da torcere a Viola (Ilenia Lazzarin).

Il 18 novembre è previsto invece l'ingresso di un nuovo personaggio che avrà il volto di Silvia Napoleone, nello stesso periodo dovrebbe essere anche il ritorno del piccolo Antonello (Gennaro Filippone), da qui la teoria che la donna possa essere sua mamma, ma non ci sono certezze a riguardo.

Tornano Cinzia e Lello Valsano

In queste ore Veronica Mazza ha svelato il ritorno del suo personaggio Cinzia Maiori. L'attrice ha postato sul suo profilo Instagram una pagina del copione. Nessun accenno alle trame, ma c'è la conferma che sarà coinvolta con il gruppetto di vigili ed è facile ipotizzare che ci sarà da divertirsi.

Per finire, Gianluca Pugliese ha annunciato il ritorno del cattivissimo boss Lello Valsano. Davvero difficile ipotizzare una sua fuga, mentre molto più probabile che Eugenio possa interrogarlo.