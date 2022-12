Manca poco alla pausa natalizia di Amici: il 18 dicembre andrà in onda l'ultimo speciale dell'anno, mentre i daytime termineranno venerdì 23. Visto che i titolari della scuola non possono tornare a casa per le feste (da un paio di edizioni i cantanti e i ballerini rimangono in casetta), in questi giorni saranno i loro familiari a raggiungerli per fargli gli auguri. La mamma di Tommy Dali, ad esempio, ha spoilerato il suo arrivo a Roma sui social, anche se poche ore dopo ha rimosso il post.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Domani, domenica 18 dicembre, sarà trasmessa su Canale 5 la 14^ puntata di Amici: le anticipazioni fanno sapere che nessun allievo verrà eliminato ma alcuni finiranno a rischio sfida o sostituzione.

Nell'attesa di assistere all'ultimo speciale dell'anno, i fan del talent-show sono concentrati su quello che sta accadendo in queste ore negli studi Elios. Contrariamente a quanto è accaduto ai protagonisti delle ultime due edizioni, quelli di quest'anno avranno modo di rivedere parenti e amici prima delle festività.

"In questi giorni i familiari dei ragazzi andranno a trovarli per augurargli buone feste", questo è lo spoiler che sta circolando sui social network il 17 dicembre e che ha trovato conferme in una foto postata e poi cancellata dalla mamma di un titolare della scuola.

I temi dell'ultimo appuntamento con Amici

"E dopo quattro mesi, ti riabbracciamo. Non torni a casa per Natale ma veniamo noi da te, cariche come Babbo Natale", ha scritto la madre di Tommy Dali su Instagram qualche ora fa.

Prima che questo post venisse cancellato (probabilmente su suggerimento della produzione di Amici per limitare la circolazione di spoiler sui prossimi daytime), alcuni fan l'hanno salvato, confermando che la signora aveva anche scritto di trovarsi a Roma.

In questi giorni, dunque, i ragazzi della scuola riceveranno la visita dei loro cari a sorpresa: cantanti e ballerini potranno rivedere (non dovrebbero esserci contatti fisici) genitori, fratelli, sorelle e fidanzate, ovvero tutte le persone che amano e dalle quali sono lontani da tanti mesi.

Questo è il regalo di Natale che la produzione del talent-show ha pensato per i protagonisti della ventiduesima edizione che, vivendo isolati in una casetta all'interno degli studi Elios di Cinecittà, trascorreranno tutte le feste tra loro e non in famiglia.

Cambia la programmazione di Amici

In casetta, nel frattempo, dopo che Mattia e Maddalena si sono lasciati, Gianmarco non ha perso l'occasione di andare contro la ballerina dicendo: "Stavi con lui solo per i follower".

Tra i due è nata una discussione nella quale Zenzola non si è mai intromesso e che non si è mai risolta: tra Svevi e Pretelli, infatti, la rottura sembra insanabile.

Per quanto riguarda gli appuntamenti con Amici, si sa già che quello che sarà trasmesso in televisione domenica 18 dicembre sarà l'ultimo speciale del 2022 (registrato martedì 13); i daytime, invece, continueranno fino a venerdì 23 e negli ultimi due giorni anticiperanno la loro messa in onda alle ore 14:45. Il talent-show, dunque, prenderà il posto di Uomini e Donne prima dello stop per le festività: dame, cavalieri e tronisti andranno in vacanza 48 ore prima rispetto ai ragazzi della scuola, ovvero mercoledì 21.

Le registrazioni del format, invece, riprenderanno a inizio gennaio.