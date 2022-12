Ida Platano, reduce dal suo addio a Uomini e donne con il cavaliere Alessandro, interviene dopo l'ennesima accusa che le è stata rivolto contro sui social.

L'ormai ex dama del parterre over, da un po' di settimane ha scelto di abbandonare il cast della trasmissione di Maria De Filippi per viversi la sua favola d'amore con Alessandro Vicinanza, il cavaliere napoletano che le ha permesso di ritrovare la felicità dopo il tormentato addio con Riccardo. Ma, sul web, c'è chi sospetta che la relazione di Ida non sia vera e che la dama sia attratta dalle "finanze" del suo nuovo fidanzato.

Ida e Alessandro felici fuori da Uomini e donne

La love story tra Ida e Alessandro è nata da oltre un mese: i due, dopo un corteggiamento andato avanti per qualche settimana da parte del cavaliere, scelsero di viversi la loro relazione lontani dai riflettori e dalle telecamere.

Un addio che non è passato inosservato dato che, nel corso degli ultimi tempi, Ida era stata accusata di voler di fatto prendere il posto della sua amica Gemma Galgani, presente in trasmissione da svariati anni e ancora alla ricerca del suo "principe azzurro".

Alla fine, invece, Ida ha sparigliato le carte in tavola e ha confermato che il suo scopo principale fosse quello di cercare una persona con la quale condividere la vita lontana dalle telecamere.

Ida accusata di stare con Alessandro solo per i soldi: l'ex dama di Uomini e donne interviene

In queste settimane trascorse insieme fuori da Uomini e donne, Ida e Alessandro hanno avuto modo di conoscersi meglio: i due si sono concessi dei viaggi d'amore e anche delle interviste televisive, dove hanno confermato che tutto sta andando nel migliore dei modi.

Ida sembra essersi lasciata alle spalle in maniera definitiva la fine della sua turbolenta storia d'amore con Riccardo Guarnieri, pronta ormai a guardare avanti. Intanto, però, in queste settimane non sono mancate le accuse nei confronti dell'ex dama del trono over e, sui social, c'è chi sospetta che Ida si sia messa con Alessandro Vicinanza solo per motivi di natura economica.

'Non ho bisogno dei soldi', Ida interviene e sbotta dopo le accuse

Alcuni detrattori della dama siciliana, ritengono che Ida sia attratta dai soldi di Alessandro e quindi dall'idea di una vita agiata che il cavaliere può farle condurre.

Immediata è stata la reazione: Ida ha scelto di intervenire in prima persona e lo ha fatto rispondendo agli haters con un video postato tra le stories del suo profilo Instagram.

"Io sto insieme solo per i soldi? Ma io i soldi ce li ho, i miei. Non ho bisogno dei soldi degli altri", ha sentenziato l'ex protagonista di Uomini e donne, che ha così messo a tacere le malelingue sulla sua storia d'amore.