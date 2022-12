Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda dell'ultima puntata di Amici del 2022: il talent-show, infatti, sta per andare in vacanza per qualche settimana, pronto a riprendere la sua regolare programmazione a inizio gennaio. Le anticipazioni del 14° speciale, fanno sapere che molti allievi sono finiti a rischio: Lorella sta valutando se sostituire Niveo con Valeria, Raimondo se "arruolare" Aurora al posto di Samuel oppure mettendo in sfida Gianmarco; Emanuel Lo se far confrontare Vanessa con Megan o con Rita.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Domani, domenica 18 dicembre, sarà trasmessa su Canale 5 la quattordicesima puntata di Amici: l'appuntamento in questione è stato registrato martedì scorso, quindi in rete sono già disponibili le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio.

Uno spoiler piuttosto spiazzante riguarda gli allievi che rischiano di andare a casa: tre professori, infatti, hanno individuato altrettanti talenti che presto potrebbero ottenere un banco nella classe.

Raimondo Todaro ha fatto sapere che potrebbe sostituire Samuel dopo le vacanze: l'insegnante non è contento dei tanti ultimi posti del suo alunno e nei prossimi giorni rifletterà se mandarlo a casa oppure no.

Un'altra opzione che il docente di ballo sta valutando, è quella di mettere in sfida Gianmarco (che è il titolare che meno apprezza tra quelli del cast): entrambi i ragazzi in bilico dovrebbero confrontarsi con Aurora, una danzatrice di latinoamericano che piace molto al siciliano.

Cambiamenti in arrivo nella scuola di Amici

Sempre restando in tema ballo, nel corso dello speciale di Amici, che è stato registrato martedì 13 dicembre, Emanuel Lo ha informato i titolari che ai casting ha "adocchiato" una ragazza che vorrebbe nella sua squadra.

La danzatrice hip-hop Vanessa, dunque, dopo la pausa natalizia potrebbe essere messa in sfida contro Megan o contro Rita: sono queste le due allieve che il professore apprezza meno ma, non essendo talenti del suo team, non può sostituirle ma solo proporre un confronto davanti ad un giudice esterno.

Anche i cantanti sono stati messi alla prova da una notizia inaspettata: Lorella Cuccarini ha presentato alla classe Valeria, una giovane artista che ha notato ai provini infrasettimanali.

L'insegnante si è presa del tempo per decidere se prendere la ragazza nella sua squadra e soprattutto con che modalità: la soubrette ha fatto sapere che attualmente la sua idea è quella di sostituire Niveo (ancora ultimo in classifica nella gara cover della puntata).

I giurati della gare di canto e ballo ad Amici

Aurora, Valeria e Vanessa, dunque, si trasferiranno nella casetta di Amici e lì trascorreranno tutte le feste: nel corso della prossima registrazione (prevista nei primi giorni di gennaio, forse martedì 3), si scopriranno le decisioni dei professori sulle tre aspiranti allieve della scuola.

Per quanto riguarda le ultime gare che i ragazzi hanno affrontato prima della pausa natalizia (quello che andrà in onda il 18 dicembre sarà l'ultimo speciale del 2022, mentre i daytime proseguiranno fino a venerdì 23), a trionfare sono state ancora una volta Isobel e Angelina: la ballerina e la cantante hanno vinto la possibilità di esibirsi al concerto di Elisa il 29/12.

A giudicare le performance dei titolari della classe, sono stati: il coreografo Fabrizio Mainini per la danza, e il "trio" Annalisa-Stash-Enrico Nigiotti per il canto.

All'ultima registrazione di Amici dell'anno, inoltre, non hanno partecipato ospiti musicali: Maria De Filippi ha preferito concentrarsi sulle lettere di Natale che gli alunni hanno scritto.