Mancano poche ore alla messa in onda della dodicesima puntata di Amici: domenica 4 dicembre, infatti, gli spettatori di Canale 5 assisteranno allo speciale che è stato registrato lo scorso giovedì. Le anticipazioni fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato, ma molti hanno rischiato grosso: sfide immediate per Tommy, Piccolo G, Gianmarco e Samu, maglia sospesa per NDG. Buone notizie, invece, per i cantanti Cricca, Angelina e Niveo: i tre hanno vinto la possibilità di esibirsi ai concerti di Capodanno previsti a Genova e a Verona.

Le novità sul nuovo appuntamento con Amici

Domenica 4 dicembre, lo speciale di Amici durerà meno del solito. Come accade da qualche settimana a questa parte (ovvero da quando sono iniziati i Mondiali di calcio in Qatar), anche domani l'appuntamento settimanale con il talent-show di Maria De Filippi terminerà con mezz'ora d'anticipo (alle ore 16 anziché alle 16:30).

Avendo meno tempo a disposizione, i professori le hanno pensate tutte per cercare di affrontare tutti gli argomenti salienti della settimana, a partire dai provvedimenti disciplinari da "infliggere" ai talenti meno rispettosi delle regole.

Gli spoiler che circolano sulla puntata numero 12 del programma di Canale 5, fanno sapere che tre cantanti sono stati puniti per aver lasciato lo studio durante le prove generali e soprattutto senza il permesso della produzione.

Le punizioni per i ragazzi di Amici

Lorella Cuccarini ha deciso di sospendere la maglia di NDG, mentre Rudy Zerbi ha messo in sfida immediata Tommy Dali e Piccolo G: questi i provvedimenti della 12esima puntata di Amici.

Anche Wax era nel gruppetto di allievi che hanno violato il regolamento allontanandosi dallo studio durante le prove, ma Arisa ha scelto di punirlo solamente chiedendogli di fare 500 flessioni.

Altri due titolari che hanno rischiato l'eliminazione, sono Gianmarco e Samu: i ballerini hanno affrontato una sfida e l'hanno vinta, riconfermandosi nel cast per la gioia dei loro tanti fan e dei tutor Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Per la classe, però, sono arrivate anche belle notizie: i cantanti, in particolare, hanno partecipato alla gara cover con la consapevolezza che il primo classificato si sarebbe aggiudicato un premio importante.

Ignazio, Gianluca e Piero de Il Volo (giudici dello speciale in onda il 4 dicembre), hanno apprezzato le performance di Cricca e Angelina: i due saliranno sul palco del concerto di Capodanno che si terrà a Genova e che sarà trasmesso su Canale 5 la sera del 31/12.

Opportunità per gli alunni di Amici

Un premio simile, se l'è aggiudicato anche Niveo: visto che il suo inedito "Scarabocchi" è il più votato dai fan sui siti delle radio, il cantante potrà esibirsi sul palco dell'Arena di Verona durante il concerto del 31 dicembre.

Per i ballerini, invece, la gara della dodicesima puntata non aveva nulla di prestigioso in palio. Anbeta è tornata in studio per giudicare le coreografie dei titolari e la migliore è risultata essere Rita: buoni piazzamenti in classifica anche per Ramon, Isobel e Gianmarco, tutti membri del team capitanato dalla maestra Celentano.

Gli ospiti dello speciale trasmesso in tv il 4/12, sono i tre tenori de Il Volo, che sul palco hanno eseguito la loro versione di un brano natalizio molto famoso.

Ricapitolando, domenica pomeriggio il pubblico non assisterà a eliminazioni definitive: tutti i ragazzi a rischio, infatti, riusciranno a riconfermarsi. L'unico talento che conoscerà il suo destino nei prossimi giorni, è NDG: spetterà a Lorella Cuccarini decidere se restituire la maglia al giovane oppure no.