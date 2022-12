Domenica 4 dicembre andrà in onda su Canale 5 la dodicesima puntata di Amici, che è stata registrata giovedì scorso.

Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, fanno sapere che gli allievi sono incappati nell'ennesimo provvedimento disciplinare. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini hanno punito alcuni loro alunni (Tommy, Piccolo G e NDG) per aver lasciato lo studio senza permesso durante le prove generali: sfide immediate e sospensione della maglia per i tre talenti, ai quali non si è aggiunto Wax, perché la prof Arisa non l'ha voluto punire severamente.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Giovedì 1° dicembre c'è stata la registrazione della dodicesima puntata di Amici: le anticipazioni fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato, ma molti hanno dovuto affrontare l'ira dei loro professori.

Nonostante fossero reduci da una settimana ricca di tensioni e rimproveri per le mancate pulizie in casetta, quattro cantanti della classe hanno violato il regolamento allontanandosi dallo studio mentre erano in corso le prove generali.

NDG, per esempio, ha spiegato di essere uscito per qualche minuto perché gli mancava l'aria, ma Lorella Cuccarini non ha voluto sentire ragioni e l'ha punito sospendendogli la maglia. Il ragazzo dovrà sostenere un esame per riconfermarsi nel cast: l'ultima parola spetterà alla sua insegnante di riferimento.

Le decisioni di Zerbi ad Amici

Anche Rudy Zerbi ha deciso di prendere un provvedimento nei confronti di due suoi allievi: non potendo mettere a rischio eliminazione i talenti della sua squadra, il professore ha chiesto a Lorella Cuccarini il favore di farlo al posto suo.

Tommy Dali e Piccolo G, dunque, hanno dovuto affrontare una sfida immediata: le anticipazioni dello speciale che andrà in onda il 4 dicembre, fanno sapere che entrambi i cantanti hanno vinto e si sono ripresi la maglia da titolari.

Il quarto alunno che ha violato le regole era stato Wax. Il ragazzo è uscito durante le prove per fumare una sigaretta, ma Arisa ha scelto di non punirlo con severità: la docente ha chiesto al componente del suo team di fare 500 flessioni e di prometterle che smetterà di fumare.

Le gare e gli ospiti di Amici

Alle riprese del 12° speciale di Amici, a giudicare la gara di canto della puntata, è stato il trio de Il Volo (che erano anche gli ospiti musicali e hanno cantato un brano natalizio): Ignazio, Gianluca e Piero hanno dato i voti più alti due allievi a pari merito.

Cricca e Angelina hanno anche vinto la possibilità di esibirsi a Genova durante il concerto di Capodanno che andrà in onda su Canale 5 il 31 dicembre.

Anche Niveo è stato premiato per il suo inedito intitolato "Scarabocchi" che, essendo il più trasmesso dalle radio italiane, gli ha fatto vincere una performance all'Arena di Verona sempre la notte di San Silvestro.

Per quanto riguarda i ballerini, la gara è stata giudicata da Anbeta: al primo posto si è classificata Rita (molto apprezzata dalla giurata), all'ultimo Samuel.

La maestra Celentano ha esultato perché tutti i suoi alunni (Ramon, Gianmarco, Isobel e Rita) hanno conquistato la danzatrice classica, tant'è che ha detto davanti a tutti di essere il capitano della squadra più forte.

Nel corso della puntata, ci sono state anche le sfide di Samu e Gianmarco: la prima è stata voluta dalla prof Alessandra, la seconda era in sospeso da una settimana. Entrambi i confronti sono finiti con la vittoria dei titolari, quindi nessuno è stato eliminato nonostante i tanti provvedimenti disciplinari.