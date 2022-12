Mancano ancora un po' di mesi all'inizio della fase serale di Amici, ma sul web già si parla del cast fisso che affiancherà Maria De Filippi tutte le settimane. Se la riconferma di Stefano De Martino sembra essere sempre più lontana, un nome nuovo si sta facendo largo sui siti come possibile new entry: quello di Achille Lauro, cantautore apprezzato dalla padrona di casa e dal pubblico. A completare la commissione esterna del prime time, potrebbero essere Sabrina Ferilli e uno tra Anbeta Toromani e Kledi Kadiu.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Domenica 18 dicembre andrà in onda Amici, con l'ultima puntata dell'anno, visto che da gennaio si inizierà a parlare di serale.

I ragazzi che riusciranno a riconfermarsi tra i titolari nel prossimi tre mesi, entreranno a far parte del cast della fase più importante del programma, quella che sarà trasmessa in tv a marzo (si presume sempre al sabato sera).

I primi rumor che stanno circolando sul prime time del format di Maria De Filippi, riguardano la giuria: si vocifera che la commissione esterna sarà del tutto rinnovata dopo due stagioni in cui a valutare le esibizioni dei talenti in gara sono stati sempre Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino.

A proposito del conduttore, pare che non verrà riconfermato a causa dei suoi tanti impegni in Rai: la prossima primavera, infatti, il marito di Belen dovrà registrare le nuove puntate sia di Stasera tutto è possibile che di Bar Stella, quindi non dovrebbe avere il tempo materiale per fare il giudice su Canale 5.

I candidati al cast di Amici

Qualora i tre "veterani" della giuria non dovessero essere riconfermati per le puntate che saranno trasmesse a partire da marzo 2023, si dice che ci sarebbero già dei possibili sostituti.

Un personaggio sul quale Maria De Filippi vorrebbe puntare per il prossimo prime time di Amici, è Achille Lauro: il poliedrico cantautore gode della stima della presentatrice e quest'anno è già stato ospite del talent-show in due diverse occasioni.

Il romano potrebbe prendere il posto di Stash nella commissione esterna, anche perché entrambi sono esponenti di spicco della musica italiana.

A rimpiazzare Emanuele Filiberto di Savoia, invece, potrebbe essere Sabrina Ferilli: l'attrice è una cara amica della padrona di casa e ha già ricoperto il ruolo di giurata in più di un'edizione passata del format di Canale 5.

A sedersi sulla poltrona che per due anni consecutivi è stata occupata da Stefano De Martino, invece, potrebbe essere uno tra Anbeta Toromani e Kledi Kadiu: i due ballerini sono spesso giudici dei pomeridiani e hanno le competenze giuste per rientrare nel cast fisso del serale.

Le novità dalla casetta di Amici

Al momento, però, i ragazzi di Amici non stanno ancora pensando al serale: il prossimo step che i titolari devono superare, è quello di riconfermarsi nella classe dopo la pausa natalizia.

Al rientro dalle vacanze, infatti, un bel po' di allievi saranno messi alla prova con sfide o possibili sostituzioni con tre candidate al banco molto agguerrite e soprattutto apprezzate dai professori.

In casetta, dunque, c'è tensione e anche le storie d'amore che sono nate nei mesi scorsi ne stanno risentendo.

Nel corso del daytime che è andato in onda il 16 dicembre, ad esempio, Gianmarco è andato contro Maddalena dicendo che si sarebbe fidanzata con Mattia solo per accrescere i suoi follower. Tra i due ballerini è nata un'accesa discussione nella quale Zenzola non si è mai intromesso: Svevi, infatti, ormai è una sua ex e non si è sentito in dovere di difenderla dall'attacco di Pretelli.