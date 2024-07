Sono passati poco più di due mesi da quando Ayle e Lucia sono usciti allo scoperto come coppia. Gli ex allievi di Amici, però, nelle ultime ore sono finiti al centro dell'attenzione per due foto che il cantante ha postato tra le sue storie di Instagram, immagini in cui lo si vede baciare una ragazza che non è la ballerina italoamericana. I fan non hanno reagito bene alla notizia che il giovane è tornato con la ex Margherita, ma hanno esultato al like che la danzatrice ha messo a un tweet in cui si dice che sarebbe sempre stata troppo per il cantautore livornese.

Amore al capolinea fuori dalla scuola

In questi giorni i fan di Amici non parlano solo delle vendite degli Ep dei ragazzi di Amici (Holden e Sarah sono fuori dalla top 100 della classifica Fimi del 5 luglio), ma anche di una rottura che c'è stata di recente tra due protagonisti dell'ultima edizione.

Nelle scorse ore, infatti, Ayle ha attirato l'attenzione dei curiosi postando su Instagram due scatti romantici: il dettaglio che non è sfuggito ai follower, però, è che la ragazza che si intravede in queste immagini non è Lucia.

In entrambe le fotografie il cantautore bacia una giovane mora (nel frame in bianco e nero i due sono a letto e si coprono con le emoticon dei cuori rossi) che gli spettatori hanno riconosciuto: si tratta di Margherita, la storica ex dell'allievo che ha partecipato al talent-show pochi mesi fa.

La mossa social della ballerina

Stando a quello che ha postato su Instagram il 5 luglio, dunque, Ayle è tornato con l'ex fidanzata Margherita e ha voluto renderlo ufficiale senza mai aver confermato la fine della storia con Lucia.

Come hanno notato alcuni attenti fan di Amici, però, la ballerina non è rimasta indifferente di fronte a questa mossa del cantante e poche ore fa ha messo like a un tweet che diceva: "Lei è sempre stata troppo per lui".

Il comportamento dell'allievo ha lasciato tutti senza parole e sui social network si stanno schierando in tanti dalla parte della giovane italoamericana. "Lui non ti ha mai meritata, hai bisogno di una persona speciale come te affianco", "Mi è sempre sembrato strano come era finita con la ex, anche perché ad Amici ne parlava come l'amore della sua vita, ed eccoci qui", questi sono alcuni dei pareri che gli utenti di X hanno espresso sul privato di Ayle.

il motivo per cui non ho mai shippato completamente ayle e lucia é proprio perché mi sembrava molto strano il modo in cui fosse tutto finito con l’ex quando ad amici ne parlava come l’amore della sua vita … ed eccoci qui https://t.co/IZVSfGcKAM — c🪽 (@ccaamile) July 5, 2024

Le coppie dell'ultima edizione di Amici

Nel corso della 23^ edizione di Amici sono nati tanti amori ma solo alcuni stanno resistendo alla quotidianità.

Marisol e Petit sono felicemente fidanzati e spesso si scambiano romantiche dediche sui social network; lo stesso vale per Mew e Matthew, legatissimi ancora lontano dalle telecamere di Canale 5.

A lasciarsi poco dopo aver concluso l'esperienza nel talent-show, invece, sono stati Mida e Gaia (che secondo i fan avrebbero avuto un ritorno di fiamma a maggio ma al momento non starebbero insieme) e appunto anche Ayle e Lucia.