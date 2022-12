Sono appena trapelate tutte le anticipazioni della tredicesima puntata di Amici, che è stata registrata martedì 6 dicembre. La notizia più eclatante, è sicuramente quella dell'eliminazione di Ludovica Grimaldi: è stato Emanuel Lo a mandare via la ballerina della sua squadra dopo l'ennesimo ultimo posto in classifica. Pessimo piazzamento anche per Niveo, che non ha convinto la giudice Emma Marrone. Nuovi inediti per quasi tutti i cantanti e complimenti da parte di Veronica Peparini per il giovane Samu, talento col quale le sarebbe tanto piaciuto lavorare.

Aggiornamenti sulla registrazione di Amici

Oggi, 6 dicembre, è stato registrato lo speciale di Amici che il pubblico potrà vedere in tv domenica prossima. Gli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios, fanno sapere che un allievo ha dovuto lasciare definitivamente la scuola.

La gara di ballo della tredicesima puntata, infatti, è stata giudicata dal "trio" composto da Kledi, Garrison e Veronica Peparini (tutti e tre ex professori del talent-show). I voti più alti sono stati dati a Isobel, Gianmarco e Ramon: questi alunni hanno vinto la possibilità di fare un casting per il videoclip di una pagina urban internazionale.

Ancor prima che iniziasse la competizione, però, la maestra Celentano ha spiazzato i presenti chiedendo ufficialmente alla produzione di abolire il banco del pubblico per la categoria danza e di mandare via il talento che si sarebbe classificato ultimo.

La proposta è stata accettata in parte: l'ultima parola sull'eventuale eliminazione, infatti, spettava al docente di riferimento dell'alunno a rischio.

I voti ai cantanti di Amici

La somma dei voti dei tre giudici esperti di danza, ha decretato l'ultimo posto in classifica di Ludovica. Emanuel Lo, professore di Grimaldi da metà settembre, non si è opposto alla proposta della collega Celentano: la ballerina dunque è stata eliminata da Amici 22 con il benestare del suo insegnante.

Restando in tema ballo, Samu non ha vinto la gara ma ha ricevuto i complimenti di Veronica Peparini: la coreografa ha ammesso che le piacerebbe tanto lavorare con il talento hip-hop in futuro.

Per quanto riguarda i cantanti, si sono esibiti davanti ad una giurata d'eccezione: Emma Marrone ha ascoltato i nuovi inediti dei titolari della scuola, e ha espresso delle preferenze.

L'artista pugliese ha apprezzato particolarmente Angelina Mango (ancora una volta prima in classica), ma anche Cricca e Piccolo G, rispettivamente secondo e terzo in questa speciale graduatoria.

I premi per i titolari di Amici

Il cantante meno convincente secondo Emma, è stato Niveo: il titolare del team Cuccarini, dunque, è risultato ancora il peggiore della sua categoria ed è finito a rischio eliminazione. Nei prossimi giorni, infatti, il giovane dovrà sostenere un esame davanti alla sua prof Lorella, che deciderà se ridargli la maglia oppure se metterlo ufficialmente in discussione.

Anche gli allievi di canto sono stati premiati al termine della gara inediti: i primi tre classificati, infatti, hanno vinto la possibilità che il suo pezzo venga prodotto da un esponente di spicco della musica italiana.

Oltre a Marrone che ha anche giudicato la competizione interna tra gli alunni, alla tredicesima puntata ha partecipato un altro amatissimo ospite: Achille Lauro ha presentato il nuovo brano intitolato "Che sarà".

Maria De Filippi, inoltre, ha anticipato che la prossima settimana tutti i cantanti dovranno concentrarsi sull'interpretazione: sarà questo l'oggetto della prova del quattordicesimo speciale, che sarà registrato il 15 dicembre.