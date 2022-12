Nella giornata di martedì 6 dicembre si sono svolte le riprese della puntata di Amici, che andrà in onda domenica 11 dicembre. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Ludovica è stata eliminata dalla scuola, mentre Niveo è arrivato ultimo nella classifica di canto. Mattia, invece, ha vinto la prova Tim. Emma Marrone è stata ospite in studio e ha giudicato gli alunni della scuola. Nel frattempo, Achille Lauro ha presentato il suo nuovo singolo.

Amici, registrazione 6/12: Ludovica eliminata definitivamente

Brutte notizie per gli alunni della scuola di Amici.

Nella registrazione del talent show di Maria De Filippi del 6 dicembre, c'è stata un'eliminazione. Le indiscrezioni diffuse in rete rivelano che Ludovica è arrivata ultima nella gara di ballo ed ha dovuto lasciare la scuola. Nel dettaglio, nelle nuove riprese, Garrison, Veronica Peparini e Kledi sono tornati nello studio, per giudicare gli studenti della scuola e, purtroppo, per la ballerina di Emanuel Lo non c'è stata una buona valutazione, perché è arrivata ultima. Al momento, non è trapelato che voto abbia avuto la ragazza, ma c'è stata anche un'altra motivazione che ha portato all'uscita dell'allieva dal talent show. A tal proposito, Ludovica è risultata all'ultimo posto, anche nella classifica generale di tutte le gare di ballo.

Per la ballerina non c'è stata la possibilità di ottenere il banco del pubblico, come era accaduto, in passato, per Asia e, pertanto, l'allieva è stata eliminata definitivamente.

Amici, anticipazioni 11/12: Niveo ultimo nella classifica di canto

Nel frattempo, durante le riprese di Amici del 6 dicembre, non sono mancate le esibizioni, oltre dei ballerini, anche dei cantanti.

Emma Marrone ha valutato le performance degli alunni e, nelle prime posizioni, sono arrivati Angelina, Cricca e Piccolo G, che si sono aggiudicati un premio speciale. I Boomdabash produrranno l'inedito dei ragazzi. Purtroppo, Niveo, invece, è risultato ultimo nella classifica. Per quanto riguarda i ballerini, nelle prime tre posizioni della classifica sono arrivati Isobel, Ramon e Samu, che avranno la possibilità di fare un'audizione per un provino per un videoclip di una pagina urban internazionale.

Amici, puntata 11/12: Mattia vince la prova Tim, Maddalena la prova Oreo

Oltre a Emma Marrone, anche Achille Lauro è stato ospite in studio ed ha presentato il suo nuovo singolo. Nel frattempo, Mattia ha vinto la prova Tim, mentre Maddalena ha vinto la prova Oreo. Samu, invece, ha dovuto fare una coreografia di latino, che gli aveva dato come compito Alessandra Celentano ed ha superato la prova. Maria De Filippi, invece, ha chiesto a Samuel cosa avesse sognato la notte precedente e il ballerino ha risposto che aveva sognato un pappagallino piccolo e, alla fine, la presentatrice ha promesso all'allievo che glielo avrebbe regalato a Natale. A quel punto, lo studente della scuola di Amici ha rivelato di volerlo chiamare William.