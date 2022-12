Si è da poco conclusa la registrazione della tredicesima puntata di Amici, quella che sarà trasmessa in tv domenica 11 dicembre. Le prime anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, riguardano i nomi degli allievi che sono finiti a rischio eliminazione al termine delle gare di canto e ballo. I cantanti, inoltre, sono stati giudicati da Dardust sugli inediti che hanno creato usando tre basi musicali da lui prodotte. Ospite del prossimo speciale del talent-show, Emma Marrone, che è tornata da Maria De Filippi per promuovere tanti nuovi progetti in tv e al cinema.

Eliminata della puntata, la ballerina Ludovica del team Emanuel Lo.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Oggi, martedì 6 dicembre, è stata registrata la puntata numero 13 di Amici. I telespettatori potranno vedere lo speciale in questione solamente nel primo pomeriggio di domenica 11, però in rete sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio.

La settimana appena trascorsa, ha visto molti allievi in crisi: per esempio Samuel ha pensato di andare via dalla scuola dopo esserci classificato ultimo nella gara di ballo giudicata da Anbeta. I professori hanno fatto ragionare il ragazzo e l'hanno convinto a rimanere, tant'è che in queste ore ha preso parte alle nuove riprese del talent-show.

I titolari della categorie canto e danza, inoltre, hanno partecipato alle consuete competizioni interne giudicate da personaggi famosi ed esperti in ambito musicale e artistico (a valutare i ballerini, ad esempio, è stato Kledi): chi ha ottenuto i voti più bassi è finito a rischio eliminazione e dovrà sostenere un esame per cercare di riconquistare la maglia.

Emozioni per i protagonisti di Amici

I cantanti, inoltre, hanno partecipato ad una gara un po' speciale: come ha anticipato Maria De Filippi qualche settimana fa, oggi Dardust è tornato in studio per ascoltare i brani che gli allievi hanno scritto su tre bit che lui ha proposto.

Ogni titolare aveva la possibilità di scegliere una base musicale prodotta dall'artista (ognuna in rappresentanza di un genere diverso, dal pop alla techno), sulla quale scriverci sopra un testo inedito.

Nel corso della registrazione di Amici del 6 dicembre, il produttore ha sentito e valutato il lavoro degli alunni, stilando una classifica dei suoi preferiti.

A questa competizione ha potuto partecipare anche Piccolo G perché Zerbi (contento per le scuse che il giovane gli ha fatto con una lettera) gli ha revocato il provvedimento disciplinare che prevedeva una scelta tra questa gara e la presentazione di una nuova canzone: solamente Tommy Dali è stato messo di fronte a questo bivio.

Allievi di Amici messi alla prova

In settimana Mattia Zenzola è stato messo in discussione: il prof Todaro si è detto scontento del rendimento dell'allievo della sua squadra, e fargli eco è stato il professionista Umberto Gaudino.

Oggi il ballerino si è esibito in una coreografia di latinoamericano, con la quale ha anche partecipato alla gara di ballo.

Tornando al canto, l'ospite musicale della tredicesima puntata è stata una delle vincitrici più amate del talent-show. Emma Marrone è tornata negli studi che ha frequentato in diverse vesti (alunna, giudice e direttore artistico del serale) per promuovere i suoi nuovi progetti professionali.

Da qualche giorno, ad esempio, la pugliese ha pubblicato il documentario sulla sua vita e l'inedito "Sbagliata ascendente leone" che ne è la colonna sonora: oggi l'artista ha cantato per la prima volta questo brano in televisione. A breve, inoltre, uscirà al cinema "Il ritorno", film del quale la cantautrice è protagonista.