Barbara d'Urso mostra le rughe in diretta tv a Pomeriggio 5 e stronca Guendalina Tavassi. Nel corso dell'appuntamento trasmesso il 1° dicembre, la conduttrice ha affrontato il tema della chirurgia estetica e ha ospitato in studio anche la sorella di Edoardo Tavassi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Nel corso della chiacchierata, la conduttrice non si è fatta problemi a mostrare al suo pubblico il suo volto "al naturale", confermando ancora una volta di non essere ricorsa alla chirurgia per migliorare il suo viso.

Pomeriggio 5, Guendalina Tavassi parla dei suoi interventi di chirurgia

Guendalina Tavassi è stata ospite a Pomeriggio 5 per fare un "resoconto" dei vari interventi di chirurgia ai quali si è sottoposta nel corso di questi anni.

L'ex protagonista del GF Vip e dell'Isola dei famosi ha ammesso di essersi rifatta il naso, e di aver fatto un po' di punturine alla bocca.

Per quanto riguarda il décolleté, Guendalina ha svelato che ha dovuto fare la riduzione dopo aver allattato i suoi tre figli e ha smentito di essersi sottoposta a degli interventi di chirurgia per migliorare il lato B.

In studio non sono mancate le critiche nei confronti di Tavassi, tra cui quelle di Enrica Bonaccorti e Caterina Collovati, che le hanno consigliato di smetterla con la chirurgia.

Durante la diretta di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso mostra le rughe e zittisce Guendalina

A un certo punto ha preso la parola Barbara D'Urso, che ha voluto dire la sua sul tema chirurgia, mettendosi in gioco in prima persona senza evitare una frecciatina al vetriolo nei confronti della sua ospite.

"Quando vedete una come me, che quando alza le sopracciglia è piena di rughe vuol dire che non fa il botox", ha esclamato la conduttrice a Pomeriggio 5, alzando le sopracciglia in diretta per dare prova delle sue parole.

"Quando vedete Guendalina che ha una sorta di piazza in fronte, vuol dire che ha fatto il botox", ha aggiunto Barbara d'Urso stroncando Tavassi.

Crescono gli ascolti di Pomeriggio 5 senza La vita in diretta

Anche questa volta la conduttrice del talk show pomeridiano di Canale 5 non si è fatta problemi a mettersi in gioco in prima persona al cospetto del suo affezionato pubblico.

Proprio in questa ultima settimana di programmazione (complice l'assenza su Rai 1 de La Vita in diretta per lasciare spazio ai Mondiali di calcio), l'appuntamento con Pomeriggio 5 ha registrato una notevole impennata dal punto di vista dell'auditel.

Con una media di quasi 2,4 milioni di spettatori al giorno, Barbara d'Urso ha visto crescere di oltre mezzo milione il numero di spettatori del suo talk show, portando la rete ammiraglia Mediaset a toccare anche picchi del 20% di share.