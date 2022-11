Edoardo Tavassi è uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Videomaker di professione, è noto al grande pubblico per aver partecipato insieme alla sorella Guendalina all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.

Qual è l'età di Edoardo Tavassi? Carta d'identità

Nome e cognome: Edoardo Tavassi

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 6 novembre 1984

Età: 37 anni

Peso: informazioni non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Professione: videomaker

Segno zodiacale: Scorpione

Cosa fa nella vita Edoardo Tavassi?

Edoardo Tavassi è il fratello maggiore di Guendalina Tavassi, nota per aver partecipato all'undicesima edizione del Grande Fratello.

Nella vita è un videomaker, anche se non si hanno notizie più dettagliate sui progetti in cui ha lavorato.

È anche un influencer e quella al Grande Fratello Vip non è la sua prima partecipazione a un reality. Infatti nel 2022, in coppia con la sorella Guendalina, ha preso parte alla sedicesima edizione de L'isola dei famosi. Non è riuscito a concludere il suo percorso a causa di un infortunio al ginocchio.

I primi giorni nella Casa

Edoardo Tavassi è stato ben accolto dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, soprattutto da Luca Salatino. Ovviamente i rapporti non sono rosei con tutti.

Antonella Fiordelisi l'ha definito "fastidioso", minacciandolo di mandarlo fin da subito in nomination.

I video dai social network

La coppia Edoardo Tavassi - Luca Salatino è già molto amata sui social e i fan li hanno ribattezzati i "Salavassi". Luca si è sentito immediatamente a suo agio con Edoardo, al punto che l'ha subito invitato a dormire nella sua stessa camera insieme a Charlie Gnocchi.

io già me lo sogno la notte che il duo tra edoardo tavassi e luca salatino potrebbe essere una combo perfetta#GFvip #salavassi #EdoardoTavassi #GrandeFratelloVip pic.twitter.com/t9hEhJCso6 — ♡༄ puffs (@4gaiia) November 4, 2022

La reazioni dei fan

I fan del Grande Fratello Vip hanno ben accolto l'ingresso di Edoardo Tavassi nella casa.

Per una fetta di pubblico è come una sorta di ventata d'aria fresca in un cast abbastanza anonimo.

"Edoardo Tavassi, Sarah Altobello e Luca Onestini palesemente chiamati per "ripulire" un cast ormai macchiato che ha iniziato il Grande Fratello Vip col piede sbagliato", ha scritto un utente sui social.

"Un grande grazie ad Alfonso per averci regalato Edoardo Tavassi", ha scritto un altro utente su Twitter.

Edoardo Tavassi, la storia con Diana Del Bufalo e altre curiosità

Edoardo Tavassi ha avuto una breve storia con Diana Del Bufalo nel 2020.

Edoardo è uno dei migliori amici di Cristiano Caccamo, l'interprete di Quinto Reggiani ne Il Paradiso delle Signore.

Ama molto il calcio ed è una grande tifoso della Roma.

Tutto quello che devi sapere

I fratelli vip che hanno partecipato ai reality

Edoardo ha partecipato in coppia con Guendalina a L’Isola dei Famosi, ma non era la prima volta che accadeva in un reality. Infatti, in passato, i fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez hanno partecipato come unico concorrente al Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli fuori dal cast per qualche puntata

Durante le festività natalizie, Sonia Bruganelli dovrebbe abbandonare la poltrona da opinionista per qualche puntata. Al suo posto potrebbe tornare, come la passata edizione, Laura Freddi, oppure si vocifera che ad affiancare Orietta Berti potrebbe esserci Alex Belli.