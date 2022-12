La famiglia Valli si prepara ad accogliere nel 2023 l'arrivo di due nuovi membri. Sia Ludovica che Beatrice sono in dolce attese: i due ex volti di Uomini e donne, oggi affermate influencer, sono entrambe in dolce attesa. Per Ludovica si tratta delle seconda gravidanza, dopo la nascita della primogenita Anastasia nel 2021. L'ex tronista si prepara ad accogliere un maschietto. Per quanto riguarda Beatrice si tratta della quarta gravidanza: dopo Alessandro, detto Alle, nato da una relazione giovanile, Bianca e Azzurra, la moglie di Marco Fantini appenderà dietro la sua porta di nuovo un fiocco rosa.

Ma se il sesso dei nascituri è stato già svelato da tempo, tutto tace sul fronte dei nomi scelti. Almeno fino ad oggi, visto che la mamma delle sorelle Valli, la signora Sandra Malvasi, ha postato uno scatto con due palline natalizie una rosa e una celeste che riportano i nomi Chiara e Nicolò. Solo un caso o c'è stato uno spoiler?

Spoiler da parte della futura nonna?

Come ha fatto notare Amedeo Venza, la madre di Ludovica e Beatrice Valli potrebbe aver svelato in anteprima i nomi che le sue figlie hanno scelto per i bimbi che portano in grembo. Un po' come accaduto ad Alfonso Signorini che ha affermato che la bimba di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si chiamerà Celine prima che i genitori stessi lo dicessero pubblicamente, la signora Malvasi, suo malgrado, potrebbe aver spoilerato che i suoi nipotini si chiameranno Nicolò e Chiara.

La mamma delle due influencer, infatti, ha postato una Instagram Story in cui compaiono in primo piano due addobbi natalizi, più precisamente due deliziose palline di Natale, una rosa e una celeste. che riportano i nomi precedentemente indicati. Vista la dolce attese di due delle sue tre figlie e considerando per l'appunto che Ludovica darà alla luce un maschietto e Beatrice un'altra femminuccia, pare assai improbabile che si tratti solo di un caso.

Ludovica e Beatrice restano in silenzio

Comunque, non vi è ancora alcuna conferma in merito. Ma Beatrice aveva detto che dopo Azzurra e Bianca aveva intenzione di dare un nome diverso a quello della terza femmina. Se Chiara fosse la scelta della coppia Valli-Fantini ci sarebbe comunque un filo rosso con le sorelle, relativo alla 'luminosità' sulla quale i due giovani hanno sempre posto l'accento con i nomi delle figlie.

In ogni caso, né Ludovica, che sarà la prima a partorire, né Beatrice, hanno detto nulla sulla possibile gaffe che la futura nonna avrebbe commesso. Si tratterà di una rivelazione avvenuta per errore o un modo per depistare i fan? Solo quando i due piccoli verranno al mondo il 'mistero' sarà svelato.