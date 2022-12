In attesa del suo quarto bebè, Beatrice Valli ha confidato ai suoi fan di aver affrontato l'ecografia morfologica, un passo fondamentale come noto nello screening prenatale. Oltre a confermare che si tratta di una femminuccia, cosa di cui Beatrice e Marco Fantini avevano già dato annuncio qualche tempo fa, l'esame ha reso noto che purtroppo la Valli ha la placenta molto bassa, fattore che si era già presentato durante la Gravidanza della terzogenita Azzurra. Questo significa che l'ex corteggiatrice d Uomini e donne dovrà concedersi un periodo di riposo per stare bene e per far crescere al meglio nel suo grembo la piccolina.

Piccolo problema di salute per Beatrice

Orami affermata influencer, Beatrice Valli ama condividere con i suoi follower ogni momento della sua quotidianità. Da quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, conquistando il cuore di Marco Fantini e di tutti i telespettatori del programma, l'ex corteggiatrice è stata capace di creare una community sui social dove è seguita in maniera molto affettuosa. E così, anche adesso, che a soli 27 anni sta vivendo la sua quarta gravidanza, Beatrice non manca di condividere i momenti belli e meno belli della dolce attesa.

Dopo aver effettuato la morfologica, Beatrice ha raccontato ai fan il responso del medico. 'Ho la placenta bassa, molto bassa', ha detto la Valli aggiungendo che adesso dovrà fare un po' di attenzione in più.

'Ne avevamo parlato l'altro giorno che era tutto bene e tac', ha poi detto la Valli che comunque è apparsa serena anche perché anche con Azzurra ha vissuto questo problemino.

La famiglia allargata Fantini-Valli

D'altra parte, nonostante la giovane età, Beatrice ha molta esperienza avendo avuto già tre figli prima della femminuccia che porta in grembo e di cui ancora non ha svelato il nome visto che lei e Marco non hanno ancora le idee chiare in merito.

Valli ha un figlio, Alle, nato da una precedente relazione, poi dall'amore con Fantini - o Marchini così come lo chiama affettuosamente Bea - sono nate Bianca ed Azzurra. Dopo il matrimonio avvenuto lo scorso maggio, la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha deciso di allargare ancora la famiglia.

Marco è rimasto sorpreso dalla notizia dell'arrivo di un'altra femminuccia ma in fin dei conti ciò che più importa è che la piccolina nasca sana.

Di certo verrà accolta con infinito amore. Anche la sorella di Beatrice, Ludovica, diventerà mamma per la seconda volta a febbraio e a proposito delle sorelle, Valli ha affermato sui social che se non partirà con la famiglia, passerà il Natale con loro a casa sua, rispettando il volere del medico che gli ha ordinato un po' di riposo.