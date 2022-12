Le prossime puntate di Terra Amara vedranno tristemente protagonista Gulten. La dolce domestica degli Yaman, come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, attirerà l'attenzione di Ercument, il quale non si fermerà neanche dopo un netto rifiuto della ragazza. Il cugino di Demir, purtroppo, perpetrerà una brutale violenza nei confronti di Gulten, la quale potrà contare sull'aiuto di Yilmaz. Akkaya, ancora una volta, non si tirerà indietro quando vedrà l'amica in grossa difficoltà.

Ercument discute con la zia Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Ercument.

Seguendo la trama della soap turca, l'arrivo del nipote alla villa non farà per niente piacere a Hunkar. Il giovane, già in passato, ha chiesto del denaro sia a lei che al figlio, per questo la matrona degli Yaman metterà in guardia Demir. In effetti i timori di Hunkar troveranno presto riscontro. Ercument, dopo aver scoperto di una presunta notte di passione tra il cugino e Seher, ricatterà la zia chiedendolr del denaro in cambio del suo silenzio sul misfatto con Zuleyha.

Hunkar non cederà alle richieste del nipote, ma avrà con quest'ultimo una dura discussione. Ercument, dopo lo scontro, inizierà a girovagare e troverà per la sua strada Gulten. Il cugino di Demir con una scusa la convincerà ad accompagnarlo per un giro delle terre Yaman e non appena giungerà in un luogo lontano da occhi indiscreti chiederà con insistenza alla sorella di Gaffur di concedersi a lui.

Ercument abusa fisicamente di Gulten

La domestica respingerà con forza l'uomo, il quale non si fermerà e abuserà di Gulten, la quale resterà sconvolta dalla situazione. Yilmaz, proprio alla ricerca di Gulten, si imbatterà nell'atroce situazione attirato dalle urla della giovane e capirà subito cosa è successo. Tra Ercument e Yilmaz nascerà uno scontro fisico e il cugino di Demir all'inizio sembrerà avere la meglio.

Il nipote di Hunkar punterà una pistola contro Akkaya e gli sparerà all'altezza della spalla.

Poco dopo Ercument punterà di nuovo la pistola contro Gulten, ma prima che la domestica possa avere la peggio Yilmaz troverà la forza di reagire. Preso un sasso si scaglierà contro Ercument e lo colpirà più volte fino a quando Yilmaz ucciderà Ercument.

La morte del cugino di Demir non migliorerà lo stato d'animo di Gulten, che resterà sconvolta per quello che ha subito. Per scoprire cosa accadrà a Yilmaz, che ha ucciso un uomo, e a Gulten dopo la violenza, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.