Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap opera statunitense "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 2 a sabato 7 gennaio, Hope e Finn saranno sconvolti nel vedere Sheila e Deacon baciarsi, in particolare Logan non crederà alla storia raccontata dalla Carter. Inoltre Thomas sarà geloso del rapporto venutosi a creare tra Zende e Paris, mentre Katie ribadirà a Carter di non voler più tornare con Bill.

Carter dice a Ridge ed Eric che ha interrotto ogni rapporto con Quinn

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 2 al 7 gennaio, Carter confermerà davanti ad Eric e Ridge che ha interrotto ogni tipo di rapporto con Quinn e che questo non rappresenterà più un problema. Intanto Zende e Paris si ritroveranno sul posto di lavoro dopo la notte intima passata. Thomas però comincerà a nutrire una certa gelosia per il loro rapporto sempre più intenso. Inoltre Brooke spronerà Donna affinché manifesti espressamente al Forrester senior i suoi sentimenti, ma lei non avrà alcuna intenzione di provocare ulteriori problemi al suo ex compagno. Le due Logan però non si renderanno che Eric ha ascoltato tutto il loro dialogo.

Katie dice a Carter che non vuole tornare con Bill

Secondo le anticipazioni televisive fino al 7 gennaio, Katie dirà alle sue sorelle di trovarsi bene con Carter. Più tardi alla Forrester Creations parlerà con lo Walton ed entrambi manifesteranno il proposito di avere al fianco una persona che li ami veramente. La Logan ribadirà all'uomo la volontà di non tornare mai più con Bill, in quanto è una persona inaffidabile.

Intanto Liam e Steffy saranno propensi a passare del tempo con Kelly.

Nel frattempo Hope e Finnegan decideranno di pranzare insieme, ma saranno sconvolti nel vedere Sheila e Deacon scambiarsi un bacio. In realtà si tratterà dell'ennesimo sotterfugio creato ad arte dalla Carter per riavvicinarsi al figlio, con lo Sharpe che asseconderà le volontà della donna.

In tutto questo Liam e Steffy parleranno della delicata situazione che stanno affrontando i rispettivi fidanzati e spereranno che entrambi decideranno di tenere lontani i genitori dalle loro vite.

Hope non crede a Sheila

In base agli spoiler della prossima settimana, Eric dirà a Brooke e Donna di aver sentito tutta la loro conversazione. Brooke esorterà il patriarca Forrester a riprovarci con la sorella. L'uomo parlerà da solo con la sua ex e le confesserà di essere contento che una donna lo ami così profondamente come lei e di non avere mai scordato come erano legati. Intanto Sheila spiegherà a Hope e Finn come la loro storia d'amore è cominciata quando erano in carcere. La giovane Logan però non crederà alle parole della Carter e cercherà di convincere pure Finn.

Infine Quinn confermerà a Shauna di avere chiuso per sempre con Carter, mentre Donna confesserà a Eric di amarlo. I due si avvicineranno molto, tanto che il Forrester penserà di poter superare i suoi problemi intimi.