Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, l'arrivo di Ümit vivacizzerà ancora di più le dinamiche di Çukurova. La donna non solo mostrerà davanti a tutti di avere una buona intesa con Demir, ma ruberà il posto in ospedale a Müjgan. Ebbene sì, dopo la partenza di Sabahattin, Müjgan non riuscirà a conquistarsi il posto da direttrice come sperava, questo perché verrà assegnato proprio a Ümit. Anche il loro primo incontro sarà particolare, visto che Müjgan la scambierà per una giovane infermiera.

L'incontro tra Demir e Ümit

Nelle prossime puntate di Terra Amara ci sarà il primo incontro tra Demir e Ümit, la nuova direttrice dell'ospedale di Adana.

La ragazza forerà una gomma dell'auto proprio a pochi passi da Villa Yaman e Demir l'aiuterà a cambiarla.

Tra loro scoccherà subito la scintilla e l'attrazione sarà palpabile. Le coincidenze, però, non finiranno qui, infatti i due, successivamente, si incontreranno di nuovo per caso in ristorante.

Züleyha parla del suo matrimonio con Demir

Züleyha, invece, prenderà in mano le redini di Villa Yaman e il posto che fino a poco tempo prima è stato di Hünkar. Si presenterà ufficialmente agli operai delle terre, anche se in realtà la conoscevano già, visto che è la moglie di Demir.

A proposito del rapporto con il marito, Züleyha dirà a Sevda che il matrimonio con Demir è morto, sebbene sia diventata la nuova signora Yaman.

L'arrivo di Ümit a Çukurova

Parlando di Ümit, nei prossimi episodi arriverà in ospedale, ma non si presenterà per quello che in realtà è a Müjgan. Tutto questo perché la dottoressa la scambierà per una giovane infermiera, così Ümit deciderà di restare in silenzio, forse per scrutare meglio la situazione.

Dopo essere passata in ospedale, Ümit vorrà conoscere meglio la vita di Çukurova, così la sera farà un salto al club e tra le tante persone presenti riconoscerà Sevda, ma come mai le due donne si conoscono?

Ümit, oltretutto, darà modo di vedere a tutti l'alchimia che si è instaurata con Demir e anche Züleyha avrà modo di notarlo.

Züleyha vuole scoprire chi ha ucciso Hünkar

Züleyha, intanto, avrà altri progetti: chiamerà un suo vecchio amico investigatore perché ha bisogno di fare luce su un omicidio, quello di Hünkar. Il detective è un vecchio amico suo e di Yilmaz, e gli affiderà la missione di scoprire chi è stato a uccidere sua suocera.

Questo perché, nonostante siano passati tanti mesi dal decesso della donna, la polizia non è ancora riuscita a scoprire nulla.

Züleyha, però, darà qualche dritta all'investigatore: gli chiederà di tenere d'occhio Behice, infatti Züleyha aveva già accusato Behice di essere l'assassina di Hünkar.